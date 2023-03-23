https://crimea.ria.ru/20230323/delo-o-moshennichestve-s-pensionerami-v-krymu-zaderzhany-vosem-chelovek-1127719466.html

Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек

Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек

Крымские оперативники задержали в разных районах республики и Севастополе, а также в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений по... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T11:48

2023-03-23T11:48

2023-03-23T11:48

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Крымские оперативники задержали в разных районах республики и Севастополе, а также в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений по мошеннической схеме "Ваш родственник в беде", жертвами которой становились пожилые люди. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РК.Четверых задержали в Краснодарском крае, троих в Севастополе, еще один участник, причастный к 10 эпизодам мошенничества, был задержан в Сакском районе Крыма. Все в течение недели.Установлено, что мошенники-организаторы звонили пожилым людям на домашние стационарные телефоны посредством так называемых колл-центров, находящихся за пределами страны, а в качестве курьеров нанимали людей дистанционно – через Интернет.Задержанные курьеры признались, что работу им предлагали в одном из мессенджеров. Кураторы предоставляли адреса, по которым нужно было приезжать и забирать деньги. Средства они переводили на указанные банковские счета, а себе оставляли 10 % от преступного заработка. Большинство курьеров до того, как были пойманы полицией, успели посетить несколько адресов.Все задержанные стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве. В зависимости от тяжести преступления им грозит до 10 лет тюрьмы. Раскрытие преступлений данной категории – на особом контроле руководства МВД Крыма.В начале марта в Севастополе был задержан курьер, причастный к мошеннической схеме по обману пенсионеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник Полмиллиона за "откуп" дочери: как в Севастополе обманывают пожилых Крымчан предупредили о новой схеме удаленного мошенничества

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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