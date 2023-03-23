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Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек
Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек
Крымские оперативники задержали в разных районах республики и Севастополе, а также в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений по... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T11:48
2023-03-23T11:48
севастополь
мвд по республике крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Крымские оперативники задержали в разных районах республики и Севастополе, а также в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений по мошеннической схеме "Ваш родственник в беде", жертвами которой становились пожилые люди. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РК.Четверых задержали в Краснодарском крае, троих в Севастополе, еще один участник, причастный к 10 эпизодам мошенничества, был задержан в Сакском районе Крыма. Все в течение недели.Установлено, что мошенники-организаторы звонили пожилым людям на домашние стационарные телефоны посредством так называемых колл-центров, находящихся за пределами страны, а в качестве курьеров нанимали людей дистанционно – через Интернет.Задержанные курьеры признались, что работу им предлагали в одном из мессенджеров. Кураторы предоставляли адреса, по которым нужно было приезжать и забирать деньги. Средства они переводили на указанные банковские счета, а себе оставляли 10 % от преступного заработка. Большинство курьеров до того, как были пойманы полицией, успели посетить несколько адресов.Все задержанные стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве. В зависимости от тяжести преступления им грозит до 10 лет тюрьмы. Раскрытие преступлений данной категории – на особом контроле руководства МВД Крыма.В начале марта в Севастополе был задержан курьер, причастный к мошеннической схеме по обману пенсионеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник Полмиллиона за "откуп" дочери: как в Севастополе обманывают пожилых Крымчан предупредили о новой схеме удаленного мошенничества
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4.7
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севастополь, мвд по республике крым, краснодарский край, происшествия, крым, новости крыма, новости, мошенничество
Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек

Полиция РК задержала восьмерых причастных с серии мошенничеств в отношении пенсионеров

11:48 23.03.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Крымские оперативники задержали в разных районах республики и Севастополе, а также в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений по мошеннической схеме "Ваш родственник в беде", жертвами которой становились пожилые люди. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РК.
"В настоящее время полицейские установили причастность данных лиц к совершению не менее 20 преступлений на территории различных городов и поселков Республики Крым. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около 7 миллионов рублей", – рассказали в полиции.
Четверых задержали в Краснодарском крае, троих в Севастополе, еще один участник, причастный к 10 эпизодам мошенничества, был задержан в Сакском районе Крыма. Все в течение недели.
Установлено, что мошенники-организаторы звонили пожилым людям на домашние стационарные телефоны посредством так называемых колл-центров, находящихся за пределами страны, а в качестве курьеров нанимали людей дистанционно – через Интернет.
Задержанные курьеры признались, что работу им предлагали в одном из мессенджеров. Кураторы предоставляли адреса, по которым нужно было приезжать и забирать деньги. Средства они переводили на указанные банковские счета, а себе оставляли 10 % от преступного заработка. Большинство курьеров до того, как были пойманы полицией, успели посетить несколько адресов.
Все задержанные стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве. В зависимости от тяжести преступления им грозит до 10 лет тюрьмы. Раскрытие преступлений данной категории – на особом контроле руководства МВД Крыма.
В начале марта в Севастополе был задержан курьер, причастный к мошеннической схеме по обману пенсионеров.
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