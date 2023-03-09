https://crimea.ria.ru/20230309/delo-pensionerov-v-sevastopole-zaderzhan-uchastnik-moshennicheskoy-skhemy-1127443319.html

Дело пенсионеров: в Севастополе задержан участник мошеннической схемы

Дело пенсионеров: в Севастополе задержан участник мошеннической схемы - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Дело пенсионеров: в Севастополе задержан участник мошеннической схемы

В Севастополе задержан курьер, который причастен к мошеннической схеме по обману пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T20:03

2023-03-09T20:03

2023-03-09T20:03

севастополь

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происшествия

общество

мошенничество

новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан курьер, который причастен к мошеннической схеме по обману пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.В начале марта правоохранители зарегистрировали восемь случаев мошенничества, жертвами которых стали пожилые люди старше 81 года. Пенсионеры отдавали крупные суммы после звонков неизвестных, которые заявляли, что их родственники стали виновниками ДТП и предлагали "решить вопрос" за определенную плату. Деньги у пострадавших забирал задержанный. "Оперативники установили, что к адресам проживания потерпевших приезжал и забирал деньги один и тот же человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого", – сообщили в ведомстве.Курьером оказался 53-летний мужчина, нашедший своих "работодателей" через объявление о нелегальном заработке. По адресам он приезжал на такси, забирал деньги у обманутых пенсионеров и перечислял их на счета своих сообщников, получая в качестве вознаграждения 10% от суммы.Установлено, что от преступлений с его участием пострадали восемь жителей двух районов Севастополя в возрасте от 81 года и старше. Всего злоумышленник вывез от них 2,4 млн рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он взят под стражу. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все эпизоды и причастных к преступлениям.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:"Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионовВ Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублейИнженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан

https://crimea.ria.ru/20230203/pensionerka-iz-balaklavy-otdala-170-tys-neftyaniku-s-sayta-znakomstv-1126759723.html

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