https://crimea.ria.ru/20230307/vash-rodstvennik-popal-v-dtp-krymchane-otdali-aferistam-13-millionov-1127387466.html

"Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионов

"Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионов - РИА Новости Крым, 07.03.2023

"Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионов

С 27 февраля по 5 марта крымчане 52 раза доверились дистанционным мошенникам и лишились 13,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T12:41

2023-03-07T12:41

2023-03-07T13:21

мошенничество

мвд по республике крым

происшествия

крым

общество

новости крыма

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. С 27 февраля по 5 марта крымчане 52 раза доверились дистанционным мошенникам и лишились 13,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Телефонные звонкиПо данным правоохранителей, 23 раза за неделю жителей Крыма обманывали по телефону, и так выманили 11 млн рублей.Еще трое жителей Керчи, Симферополя и Джанкоя лишились более 2,7 млн рублей, попавшись на схему мошенников с якобы резервными банковскими счетами, а жительница Бахчисарайского района отдала 180 тысяч рублей поверив "сотруднику банка", который сообщил о "попытке оформить на нее кредит" и предложил перевести сбережения "на безопасный счет".Обман по интернету22 раза жителей республики обманывали по Интернету, в социальных сетях и в мессенджерах на общую сумму 1,2 млн.Самой крупной суммы таким образом лишился житель Армянска, который увидел в Сети объявление о продаже автомобиля, перевел 100 тыс. рублей в качестве залога, после чего объявление исчезло, а "продавец" перестал выходить на связь.Приложения и ссылкиБолее 860 тыс. рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и после перехода по сомнительным ссылкам.Больше всего денег таким образом потерял житель Севастополя, который продавал в Интернете шубу, получил сообщение от "покупателя" с прикрепленной ссылкой, перешел по ней,чтобы ввести реквизиты своей карты для получения оплаты за товар, но вместо этого лишился 120 тысяч рублей.Неделей ранее мошенники выманили у крымчан более 18 млн рублей. С 20 по 26 февраля заявления в полицию написали 52 человека. Как еще обманывают крымчанЭксперты также отмечают еще одну популярную у мошенников схему – создание "двойников" популярных интернет-платформ.Злоумышленники создают поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов. Цель – вынудить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этого указывается якобы минимальный остаток единиц товара на складе или же анонсируется скорое аннулирование скидок. Специалисты просят не торопиться с переводом средств на таких платформах, предварительно изучить данные о магазине в "подвале" сайта, проверить компанию через системы СБИС или List.org.На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублейВ Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землейИнженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд по республике крым, происшествия, крым, общество, новости крыма, новости