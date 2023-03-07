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"Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионов - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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"Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионов
"Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионов - РИА Новости Крым, 07.03.2023
"Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионов
С 27 февраля по 5 марта крымчане 52 раза доверились дистанционным мошенникам и лишились 13,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T12:41
2023-03-07T13:21
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. С 27 февраля по 5 марта крымчане 52 раза доверились дистанционным мошенникам и лишились 13,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Телефонные звонкиПо данным правоохранителей, 23 раза за неделю жителей Крыма обманывали по телефону, и так выманили 11 млн рублей.Еще трое жителей Керчи, Симферополя и Джанкоя лишились более 2,7 млн рублей, попавшись на схему мошенников с якобы резервными банковскими счетами, а жительница Бахчисарайского района отдала 180 тысяч рублей поверив "сотруднику банка", который сообщил о "попытке оформить на нее кредит" и предложил перевести сбережения "на безопасный счет".Обман по интернету22 раза жителей республики обманывали по Интернету, в социальных сетях и в мессенджерах на общую сумму 1,2 млн.Самой крупной суммы таким образом лишился житель Армянска, который увидел в Сети объявление о продаже автомобиля, перевел 100 тыс. рублей в качестве залога, после чего объявление исчезло, а "продавец" перестал выходить на связь.Приложения и ссылкиБолее 860 тыс. рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и после перехода по сомнительным ссылкам.Больше всего денег таким образом потерял житель Севастополя, который продавал в Интернете шубу, получил сообщение от "покупателя" с прикрепленной ссылкой, перешел по ней,чтобы ввести реквизиты своей карты для получения оплаты за товар, но вместо этого лишился 120 тысяч рублей.Неделей ранее мошенники выманили у крымчан более 18 млн рублей. С 20 по 26 февраля заявления в полицию написали 52 человека. Как еще обманывают крымчанЭксперты также отмечают еще одну популярную у мошенников схему – создание "двойников" популярных интернет-платформ.Злоумышленники создают поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов. Цель – вынудить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этого указывается якобы минимальный остаток единиц товара на складе или же анонсируется скорое аннулирование скидок. Специалисты просят не торопиться с переводом средств на таких платформах, предварительно изучить данные о магазине в "подвале" сайта, проверить компанию через системы СБИС или List.org.На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублейВ Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землейИнженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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мошенничество, мвд по республике крым, происшествия, крым, общество, новости крыма, новости
"Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионов

МВД: Крымчане за неделю отдали аферистам 13 млн рублей

12:41 07.03.2023 (обновлено: 13:21 07.03.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. С 27 февраля по 5 марта крымчане 52 раза доверились дистанционным мошенникам и лишились 13,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Телефонные звонки

По данным правоохранителей, 23 раза за неделю жителей Крыма обманывали по телефону, и так выманили 11 млн рублей.
"Сразу 12 жителей крымской столицы стали жертвами мошенников со схемой "Ваш родственник попал в ДТП", в результате чего лишились в общей сумме 6 миллионов 718 тысяч рублей", - уточнили в полиции.
Еще трое жителей Керчи, Симферополя и Джанкоя лишились более 2,7 млн рублей, попавшись на схему мошенников с якобы резервными банковскими счетами, а жительница Бахчисарайского района отдала 180 тысяч рублей поверив "сотруднику банка", который сообщил о "попытке оформить на нее кредит" и предложил перевести сбережения "на безопасный счет".

Обман по интернету

22 раза жителей республики обманывали по Интернету, в социальных сетях и в мессенджерах на общую сумму 1,2 млн.
Самой крупной суммы таким образом лишился житель Армянска, который увидел в Сети объявление о продаже автомобиля, перевел 100 тыс. рублей в качестве залога, после чего объявление исчезло, а "продавец" перестал выходить на связь.

Приложения и ссылки

Более 860 тыс. рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и после перехода по сомнительным ссылкам.
Больше всего денег таким образом потерял житель Севастополя, который продавал в Интернете шубу, получил сообщение от "покупателя" с прикрепленной ссылкой, перешел по ней,чтобы ввести реквизиты своей карты для получения оплаты за товар, но вместо этого лишился 120 тысяч рублей.
Неделей ранее мошенники выманили у крымчан более 18 млн рублей. С 20 по 26 февраля заявления в полицию написали 52 человека.

Как еще обманывают крымчан

Эксперты также отмечают еще одну популярную у мошенников схему – создание "двойников" популярных интернет-платформ.
Злоумышленники создают поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов. Цель – вынудить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этого указывается якобы минимальный остаток единиц товара на складе или же анонсируется скорое аннулирование скидок. Специалисты просят не торопиться с переводом средств на таких платформах, предварительно изучить данные о магазине в "подвале" сайта, проверить компанию через системы СБИС или List.org.
На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.
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