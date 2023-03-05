https://crimea.ria.ru/20230305/inzheneriya-obmana-kak-razvodyat-doverchivykh-krymchan-1127357244.html

Инженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан

Инженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Инженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан

Число телефонных "атак" мошенников в Крыму продолжает расти, как и суммы, которые доверчивые люди переводят злоумышленникам. Почему так происходит, выяснял... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T16:47

2023-03-05T16:47

2023-03-05T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Число телефонных "атак" мошенников в Крыму продолжает расти, как и суммы, которые доверчивые люди переводят злоумышленникам. Почему так происходит, выяснял корреспондент РИА Новости Крым.Почему атакуют Крым"В целом по Крыму происходит рост успешных атак мошенников, и это совпадает со статистикой Банка России. Но по всей стране падает количество таких происшествий и растет средний чек, а по Крыму растет как количество обманутых клиентов, так и суммы. Это связано с тем, что мошенники заинтересованы не только экономически, но и идеологически, поэтому эти атаки на Крым могут быть даже более массовыми, чем на другие регионы России", - рассказывает начальник отдела информации и информационно-технического обеспечения АО "Генбанк"Серегин.Однако есть и хорошие тенденции: несмотря на количество атак на клиентов и рост списаний, в Крыму быстро растет сумма сохраненных денег.Такая тенденция, по его словам, связана, в том числе, с усилением работы самих банков в части информирования клиентов о мошеннических угрозах, о новых схемах и о том, как действовать при поступлении сомнительного звонка.Крымчан предупредили о новой схеме удаленного мошенничества >>Мошенники уходят в мессенджеры"Мессенджеры - очень простой и удобный для мошенников инструмент. Компании, которые ими владеют, являются иностранными, и не слишком охотно взаимодействуют с государством. На запросы Центробанка или МВД России ни Viber, ни WhatsApp отвечать не будут. Опять же по причине геополитической. Мошенникам это выгодно: указал в качестве имени название банка, и все - можно пытаться звонить", - продолжает специалист.В этой связи число мошенничеств с использованием мессенджеров растет, в частности в Крыму их рост отмечен в первом квартале текущего года. О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэксперт >>Такая ситуация актуальна не только для республики, но и для остальной России, подчеркивает начальник управления противодействия кибермошенничеству "Сбербанка" Сергей Велигодский.Какие признаки указывают на прослушку смартфона >>"Раньше мы видели, что звонки практически в 100% шли с телефонов АВС-нумерации. Сегодня, когда и государство, и операторы начали предпринимать действия по блокировке телефонного трафика, видим, как звонки перетекают в другие каналы, в том числе в мессенджеры", - отметил Велигодский в рамках межотраслевой конференции взаимодействия по борьбе с подменными номерами на площадке медиагруппы "Россия сегодня".При этом, по его словам, самый распространенный сценарий, который сегодня используют аферисты - звонок от имени сотрудников полиции, а большинство звонков осуществляется с территории Украины.Обманывают все чащеПо словам другого спикера конференции, директора департамента обеспечения кибербезопаснотси Минцифры Владимира Бенгина, абсолютный пик по объему телефонных мошенничеств с подменных номеров в России пришелся на лето 2022 года.И тоже подчеркивает, что аферисты стали перетекать в другие каналы связи. Аналогичную картину показывает и статистика МВД по Крыму: только за прошлую неделю из 52 зарегистрированных в республике случаев мошенничеств, 21 факт связан с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. А установка сторонних приложений и переход по ссылкам обошелся восьмерым крымчанам в 827 тысяч рублей. Эксперт назвал пять главных правил интернет-безопасности >>В частности, аферисты предлагали скачать некое приложение для "сохранения" денежных средств. После его установки и ввода персональных данных с банковских счетов списывались деньги.Как не дать себя обманутьПо словам экспертов, сегодня в России разрабатывается общая платформа верификации телефонных вызовов - к 2025 году к ней должны будут присоединиться все отечественные операторы мобильной связи. Основной целью ее работы станет недопущение мошеннической подмены номеров, и, как считают специалисты, это действительно поможет распрощаться с телефонными обманщиками. Проблема мессендежеров будет решаться сложнее. Пока главный инструмент - бдительность самих граждан.Разговор с приятным человеком: как обличить мошенника по телефону >>"На уровне каждого гражданина главной мерой противодействия является бдительность. Обращайте внимание, кто вам звонит, через какой канал - сотовая связь, Viber или WhatsApp, и что именно сообщают. Банки, а равно как и представители силовых ведомств, не звонят гражданам через мессенджеры. При любых сомнениях, прекратите разговор и самостоятельно через сотовую связь наберите номер банка, указанный на обратной стороне банковской карты. Будьте бдительны и будете в безопасности",- резюмирует крымский эксперт Игорь Серегин.Читайте также на РИА Новости Крым:Разговор с приятным человеком: как обличить мошенника по телефонуЮный крымчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньгиПенсионерка из Балаклавы отдала 170 тыс "нефтянику" с сайта знакомств

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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