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Житель Керчи продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Житель Керчи продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги
Житель Керчи продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Житель Керчи продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги
В Керчи 18-летний местный житель создал в мессенджере канал, где публиковал объявления о продаже фальшивых денег, которых на самом деле у него не было. Как... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T10:39
2023-02-06T10:39
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мвд по республике крым
происшествия
общество
мошенничество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Керчи 18-летний местный житель создал в мессенджере канал, где публиковал объявления о продаже фальшивых денег, которых на самом деле у него не было. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, злоумышленник задержан и предстанет перед судом.По данным полиции, мошеннический канал юноша создал в августе прошлого года. Он предлагал потенциальным клиентам приобретать фальшивые купюры различного номинала. При этом, чтобы завлечь клиентов, скачивал изображения в интернете и выдавал за свои."Гражданам, которые откликались на предложения, направлялся прайс-лист с указанием стоимости каждой купюры. После ознакомления и подтверждения сделки злоумышленнику бесконтактным способом переводилась оплата, после чего он удалял переписку с покупателем и блокировал его, не предоставляя оговоренный товар", – раскрыли в полиции схему аферы.По данным правоохранителей, подозреваемый искал клиентов не только в Крыму, но и в других регионах России."Сейчас зарегистрирован один факт хищения денежных средств на сумму свыше 10 тысяч рублей, круг потерпевших устанавливается", - добавили в пресс-службе.Злоумышленник задержан, в его жилище проведен обыск, обнаружены и изъяты мобильный телефон, сим-карты, банковская карта и компьютер. От юноши получены признательные показания, деньги он потратил на личные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Парню грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка из Балаклавы отдала 170 тыс "нефтянику" с сайта знакомствМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенниковАфера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, мвд по республике крым, происшествия, общество, мошенничество, новости крыма
Житель Керчи продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги

МВД по Крыму: 18-летний керчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги

10:39 06.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Керчи 18-летний местный житель создал в мессенджере канал, где публиковал объявления о продаже фальшивых денег, которых на самом деле у него не было. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, злоумышленник задержан и предстанет перед судом.
По данным полиции, мошеннический канал юноша создал в августе прошлого года. Он предлагал потенциальным клиентам приобретать фальшивые купюры различного номинала. При этом, чтобы завлечь клиентов, скачивал изображения в интернете и выдавал за свои.
"Гражданам, которые откликались на предложения, направлялся прайс-лист с указанием стоимости каждой купюры. После ознакомления и подтверждения сделки злоумышленнику бесконтактным способом переводилась оплата, после чего он удалял переписку с покупателем и блокировал его, не предоставляя оговоренный товар", – раскрыли в полиции схему аферы.
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28 января, 09:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
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По данным правоохранителей, подозреваемый искал клиентов не только в Крыму, но и в других регионах России.
"Сейчас зарегистрирован один факт хищения денежных средств на сумму свыше 10 тысяч рублей, круг потерпевших устанавливается", - добавили в пресс-службе.
Злоумышленник задержан, в его жилище проведен обыск, обнаружены и изъяты мобильный телефон, сим-карты, банковская карта и компьютер. От юноши получены признательные показания, деньги он потратил на личные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Парню грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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