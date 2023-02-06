https://crimea.ria.ru/20230206/zhitel-kerchi-prodaval-v-messendzhere-nesuschestvuyuschie-falshivye-dengi-1126802803.html

Житель Керчи продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги

Житель Керчи продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Житель Керчи продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги

В Керчи 18-летний местный житель создал в мессенджере канал, где публиковал объявления о продаже фальшивых денег, которых на самом деле у него не было. Как... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T10:39

2023-02-06T10:39

2023-02-06T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Керчи 18-летний местный житель создал в мессенджере канал, где публиковал объявления о продаже фальшивых денег, которых на самом деле у него не было. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, злоумышленник задержан и предстанет перед судом.По данным полиции, мошеннический канал юноша создал в августе прошлого года. Он предлагал потенциальным клиентам приобретать фальшивые купюры различного номинала. При этом, чтобы завлечь клиентов, скачивал изображения в интернете и выдавал за свои."Гражданам, которые откликались на предложения, направлялся прайс-лист с указанием стоимости каждой купюры. После ознакомления и подтверждения сделки злоумышленнику бесконтактным способом переводилась оплата, после чего он удалял переписку с покупателем и блокировал его, не предоставляя оговоренный товар", – раскрыли в полиции схему аферы.По данным правоохранителей, подозреваемый искал клиентов не только в Крыму, но и в других регионах России."Сейчас зарегистрирован один факт хищения денежных средств на сумму свыше 10 тысяч рублей, круг потерпевших устанавливается", - добавили в пресс-службе.Злоумышленник задержан, в его жилище проведен обыск, обнаружены и изъяты мобильный телефон, сим-карты, банковская карта и компьютер. От юноши получены признательные показания, деньги он потратил на личные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Парню грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка из Балаклавы отдала 170 тыс "нефтянику" с сайта знакомствМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенниковАфера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, мвд по республике крым, происшествия, общество, мошенничество, новости крыма