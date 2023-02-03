Пенсионерка из Балаклавы отдала 170 тыс "нефтянику" с сайта знакомств
МВД: пенсионерка из Балаклавы перевела мошеннику с сайта знакомств 170 тыс. рублей
12:12 03.02.2023 (обновлено: 12:13 03.02.2023)
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. 62-летняя жительница Балаклавы доверилась "нефтянику" с сайта знакомств, перевела ему 170 тысяч рублей и не сразу заподозрила подвох. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской полиции.
Интересный собеседник
Как сообщила полицейским сама потерпевшая, новый знакомый из интернета показался ей "интересным собеседником" и представился сотрудником иностранной нефтяной компании. Общение продолжалось несколько месяцев, а потом виртуальный приятель из далекой страны пообещал приехать к женщине в гости, но попросил помощи:
"В разговоре мужчина сообщил, что у него возникли временные трудности с переводом валюты на российские банковские счета и попросил перечислить ему крупную сумму, которую он пообещал вскоре вернуть", - уточняет пресс-служба.
Обманул и бросил
Ничего не подозревая, влюбленная крымчанка перечислила на указанный счет около 170 тысяч рублей и стала дожидаться прибытия иностранного туриста. Неладное заподозрила только когда тот внезапно перестал выходить на связь. Тогда женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве и в очередной раз напомнили гражданам о мерах предосторожности:
"Помните: новые приятели могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают, а одалживая им денежные средства вы с большой долей вероятности рискуете лишиться своих сбережений".
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