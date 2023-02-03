https://crimea.ria.ru/20230203/pensionerka-iz-balaklavy-otdala-170-tys-neftyaniku-s-sayta-znakomstv-1126759723.html

Пенсионерка из Балаклавы отдала 170 тыс "нефтянику" с сайта знакомств

Пенсионерка из Балаклавы отдала 170 тыс "нефтянику" с сайта знакомств - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Пенсионерка из Балаклавы отдала 170 тыс "нефтянику" с сайта знакомств

62-летняя жительница Балаклавы доверилась "нефтянику" с сайта знакомств, перевела ему 170 тысяч рублей и не сразу заподозрила подвох. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T12:12

2023-02-03T12:12

2023-02-03T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. 62-летняя жительница Балаклавы доверилась "нефтянику" с сайта знакомств, перевела ему 170 тысяч рублей и не сразу заподозрила подвох. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской полиции.Интересный собеседникКак сообщила полицейским сама потерпевшая, новый знакомый из интернета показался ей "интересным собеседником" и представился сотрудником иностранной нефтяной компании. Общение продолжалось несколько месяцев, а потом виртуальный приятель из далекой страны пообещал приехать к женщине в гости, но попросил помощи:Обманул и бросилНичего не подозревая, влюбленная крымчанка перечислила на указанный счет около 170 тысяч рублей и стала дожидаться прибытия иностранного туриста. Неладное заподозрила только когда тот внезапно перестал выходить на связь. Тогда женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве и в очередной раз напомнили гражданам о мерах предосторожности:Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники в Крыму "заработали" около 8 млн рублей за неделюПилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому РомеоБезопаснее знакомиться лично, чем в Tinder – Роза Сябитова

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