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Пилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео
Пилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Пилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео
Прокуратура Ленинского района Севастополя доказала в суде вину мошенника, который под предлогом романтических отношений похитил у женщин почти 1,9 млн рублей... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T13:37
2022-12-14T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Ленинского района Севастополя доказала в суде вину мошенника, который под предлогом романтических отношений похитил у женщин почти 1,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.32-летнего уроженца Республики Нигерия суд признал виновным по статье УК РФ "мошенничество".Злоумышленник обещал женщинам приехать к ним, а перед этим - отправить посылки с ценными вещами и деньгами, доставку которых необходимо оплатить. Таким образом он обманул трех жительниц Севастополя, Калининграда и Челябинской области, похитив у них почти 1,9 млн рублей.Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю нашли мошенника в Московской области. Его задержали и взяли под стражу. При рассмотрении уголовного дела в суде мужчина вину не признал, однако собранные доказательства подтвердили его виновность. Приговор - 3,5 года в колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Инвесторы и одинокие мужчины: крымчане снова отдают миллионы аферистам.В Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознать."Безопасные счета" и помощь "зятю": крымчане отдали мошенникам 3,7 млн.
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Пилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео
В Севастополе осудили мошенника из Нигерии, похитившего у женщин 1,9 млн рублей
13:37 14.12.2022 (обновлено: 14:23 14.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Ленинского района Севастополя доказала в суде вину мошенника, который под предлогом романтических отношений похитил у женщин почти 1,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
32-летнего уроженца Республики Нигерия суд признал виновным по статье УК РФ "мошенничество".
"Установлено, что с февраля по июнь 2021 года мужчина, находясь в Москве, с помощью интернет-приложения для знакомств под вымышленными именами вступал с женщинами в переписку романтического характера. При этом он сообщал ложные сведения о том, что является американским пилотом гражданской авиации, военнослужащим или волонтером международной медицинской гуманитарной организации", – уточняет подробности прокуратура.
Злоумышленник обещал женщинам приехать к ним, а перед этим - отправить посылки с ценными вещами и деньгами, доставку которых необходимо оплатить. Таким образом он обманул трех жительниц Севастополя, Калининграда и Челябинской области, похитив у них почти 1,9 млн рублей.
Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю нашли мошенника в Московской области. Его задержали и взяли под стражу.
При рассмотрении уголовного дела в суде мужчина вину не признал, однако собранные доказательства подтвердили его виновность. Приговор - 3,5 года в колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба.
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