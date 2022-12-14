https://crimea.ria.ru/20221214/pilot-voennyy-volonter-v-sevastopole-osudili-feykovogo-romeo--1125879396.html

Пилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео

Пилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Пилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео

Прокуратура Ленинского района Севастополя доказала в суде вину мошенника, который под предлогом романтических отношений похитил у женщин почти 1,9 млн рублей... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T13:37

2022-12-14T13:37

2022-12-14T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Ленинского района Севастополя доказала в суде вину мошенника, который под предлогом романтических отношений похитил у женщин почти 1,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.32-летнего уроженца Республики Нигерия суд признал виновным по статье УК РФ "мошенничество".Злоумышленник обещал женщинам приехать к ним, а перед этим - отправить посылки с ценными вещами и деньгами, доставку которых необходимо оплатить. Таким образом он обманул трех жительниц Севастополя, Калининграда и Челябинской области, похитив у них почти 1,9 млн рублей.Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю нашли мошенника в Московской области. Его задержали и взяли под стражу. При рассмотрении уголовного дела в суде мужчина вину не признал, однако собранные доказательства подтвердили его виновность. Приговор - 3,5 года в колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Инвесторы и одинокие мужчины: крымчане снова отдают миллионы аферистам.В Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознать."Безопасные счета" и помощь "зятю": крымчане отдали мошенникам 3,7 млн.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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