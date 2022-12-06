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"Безопасные счета" и помощь "зятю": крымчане отдали мошенникам 3,7 млн

"Безопасные счета" и помощь "зятю": крымчане отдали мошенникам 3,7 млн - РИА Новости Крым, 06.12.2022

"Безопасные счета" и помощь "зятю": крымчане отдали мошенникам 3,7 млн

За минувшую неделю крымчане 32 раза попадались на удочку мошенников, чаще всего в социальных сетях, интернет-мессенджерах и по телефону. По данным пресс-службы... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T20:12

2022-12-06T20:12

2022-12-06T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. За минувшую неделю крымчане 32 раза попадались на удочку мошенников, чаще всего в социальных сетях, интернет-мессенджерах и по телефону. По данным пресс-службы МВД по РК, всего за этот период жители полуострова отдали мошенникам более 3,7 млн рублей.Наибольшей суммы, по данным правоохранителей, лишился житель Джанкоя, который по звону от "сотрудника банка" оформил кредит на 620 тыс. рублей и перевел деньги на "безопасный счет". На аналогичную уловку попался симферополец, который перечислил мошенникам полмиллиона. А вот житель Сакского района перевел деньги на счет аферистов после звонка от "нуждающегося в деньгах зятя". Всего полицейские зарегистрировали за неделю восемь преступлений с использованием телефонных звонков. Поверив словам мошенников, люди отдали им 1 266 558 рублей.Самый крупный интернет-обман "потянул" на 342,7 тыс. рублей. Такой суммы лишился житель Алупки, который увидел в интернете объявление о продаже и установке бань, перевел деньги, однако баня на участке обманутого гражданина так и не появилась. Жертвой похожей мошеннической схемы стала жительница Симферополя, потерявшая 185 тысяч рублей. Потерпевшая собиралась купить дом на сайте объявлений, но попала на объявление мошенника.Еще почти 586 тыс. рублей ушло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства - всего за неделю зафиксировано 10 таких фактов.Неделей ранее крымчане отдали мошенникам более 7 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20221128/novogodnee-kidalovo-kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov-1125564249.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, происшествия