https://crimea.ria.ru/20221129/krymchane-lishilis-za-nedelyu-bolee-7-mln-rubley-iz-za-moshennikov-1125589874.html

Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников

Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников

В полицию Крыма за неделю обратились 64 жертвы дистанционных мошенников, сумма ущерба составила 7,3 миллиона рублей, сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T10:35

2022-11-29T10:35

2022-11-29T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В полицию Крыма за неделю обратились 64 жертвы дистанционных мошенников, сумма ущерба составила 7,3 миллиона рублей, сообщили в МВД по республике.Как уточнили в ведомстве, зарегистрировано 10 преступлений с использованием телефонных звонков. Поверив мошенникам, люди отдали им 1,3 млн рублей.Большая часть совершенных за неделю мошенничеств – 49 – касалась использования социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. В результате граждане лишились 5 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20221114/krymchan-predupredili-o-novoy-skheme-udalennogo-moshennichestva-1125350512.html

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2022

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