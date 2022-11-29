Рейтинг@Mail.ru
Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221129/krymchane-lishilis-za-nedelyu-bolee-7-mln-rubley-iz-za-moshennikov-1125589874.html
Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников
Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников
В полицию Крыма за неделю обратились 64 жертвы дистанционных мошенников, сумма ущерба составила 7,3 миллиона рублей, сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T10:35
2022-11-29T10:35
мвд по республике крым
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/15/1119495437_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_608f65529588bf24a3a7d1976373c1d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В полицию Крыма за неделю обратились 64 жертвы дистанционных мошенников, сумма ущерба составила 7,3 миллиона рублей, сообщили в МВД по республике.Как уточнили в ведомстве, зарегистрировано 10 преступлений с использованием телефонных звонков. Поверив мошенникам, люди отдали им 1,3 млн рублей.Большая часть совершенных за неделю мошенничеств – 49 – касалась использования социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. В результате граждане лишились 5 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20221114/krymchan-predupredili-o-novoy-skheme-udalennogo-moshennichestva-1125350512.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/15/1119495437_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_a44af980675b7c3619485033f9093bc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, крым, общество
Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников

МВД Крыма: дистанционные мошенники выманили у крымчан более 7 млн рублей за неделю

10:35 29.11.2022
 
© Фото: pixabay.comТелефон
Телефон
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В полицию Крыма за неделю обратились 64 жертвы дистанционных мошенников, сумма ущерба составила 7,3 миллиона рублей, сообщили в МВД по республике.
Как уточнили в ведомстве, зарегистрировано 10 преступлений с использованием телефонных звонков. Поверив мошенникам, люди отдали им 1,3 млн рублей.
Аферисты звонили жертвам и представлялись сотрудниками банка или правоохранительных органов. Во всех случаях злоумышленники заявляли, что с банковских карт неизвестные пытаются снять деньги и под предлогом сохранения сбережений на счетах предлагали крымчанам сообщить конфиденциальные данные. Получив всю необходимую информацию, мошенники списывали средства.
Большая часть совершенных за неделю мошенничеств – 49 – касалась использования социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. В результате граждане лишились 5 млн рублей.
Девушка за компьютером
14 ноября, 08:01
Крымчан предупредили о новой схеме удаленного мошенничества
 
МВД по Республике КрымКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:58Союзные силы освободили два поселка в ДНР
11:46Симферопольцев призвали не пугаться мутной воды из кранов
11:41Торт с креветками: 7 лет коту Мостику
11:30В Симферополе наказали 13 дрифтеров
11:04В Крыму стали производить больше муки и меньше колбас и свинины
10:35Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников
10:13COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
09:59Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе
09:46На Херсонщине украинские боевики забили насмерть мать и сына
09:28Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии
09:03Обрушение части жилого дома в Керчи – прокуратура начала проверку
08:51Почему в Крыму растет число приверженцев здорового питания – эксперты
08:33Работа Керченской переправы приостановлена
08:12В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании
07:41Ё-моё: важны ли точки в жизни и в документах
07:24Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это
07:02Разлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метров
03:23Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России
00:01Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
Лента новостейМолния