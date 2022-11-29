https://crimea.ria.ru/20221129/krymchane-lishilis-za-nedelyu-bolee-7-mln-rubley-iz-za-moshennikov-1125589874.html
Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников
Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников
В полицию Крыма за неделю обратились 64 жертвы дистанционных мошенников, сумма ущерба составила 7,3 миллиона рублей, сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T10:35
2022-11-29T10:35
2022-11-29T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В полицию Крыма за неделю обратились 64 жертвы дистанционных мошенников, сумма ущерба составила 7,3 миллиона рублей, сообщили в МВД по республике.Как уточнили в ведомстве, зарегистрировано 10 преступлений с использованием телефонных звонков. Поверив мошенникам, люди отдали им 1,3 млн рублей.Большая часть совершенных за неделю мошенничеств – 49 – касалась использования социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. В результате граждане лишились 5 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20221114/krymchan-predupredili-o-novoy-skheme-udalennogo-moshennichestva-1125350512.html
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РИА Новости Крым
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мвд по республике крым, крым, общество
Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников
МВД Крыма: дистанционные мошенники выманили у крымчан более 7 млн рублей за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В полицию Крыма за неделю обратились 64 жертвы дистанционных мошенников, сумма ущерба составила 7,3 миллиона рублей, сообщили в МВД по республике.
Как уточнили в ведомстве, зарегистрировано 10 преступлений с использованием телефонных звонков. Поверив мошенникам, люди отдали им 1,3 млн рублей.
Аферисты звонили жертвам и представлялись сотрудниками банка или правоохранительных органов. Во всех случаях злоумышленники заявляли, что с банковских карт неизвестные пытаются снять деньги и под предлогом сохранения сбережений на счетах предлагали крымчанам сообщить конфиденциальные данные. Получив всю необходимую информацию, мошенники списывали средства.
Большая часть совершенных за неделю мошенничеств – 49 – касалась использования социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. В результате граждане лишились 5 млн рублей.