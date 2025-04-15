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Можно с грыжей и артритом: в Крыму работают фитнес-клубы для пенсионерок

Можно с грыжей и артритом: в Крыму работают фитнес-клубы для пенсионерок - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Можно с грыжей и артритом: в Крыму работают фитнес-клубы для пенсионерок

Если в обычном зале тренажеры расставлены по принципу "где нашлось свободное место", то здесь они размещены по кругу и не нужно выискивать тренера среди... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T07:10

2025-04-15T07:10

2025-04-15T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Если в обычном зале тренажеры расставлены по принципу "где нашлось свободное место", то здесь они размещены по кругу и не нужно выискивать тренера среди инвентаря и других клиентов. Он всегда находится в центре – координирует работу и перемещение спортсменов, следит за состоянием их здоровья и сердцебиением."Ты – звезда-аа-а!" – доносится из колонок под динамичные ритмы. И с этим трудно не согласиться: в большинстве своем в зале занимаются пенсионерки от 55 до 84 лет.В Крыму и Севастополе работают восемь фитнес-клубов для так называемого "мягкого фитнеса", два из них появились в Симферополе.Для бодрости и хорошего настроения"Наша программа комплексная, разработана специально для женщин с учетом особенностей их организма. За тренировку мы прокачиваем основные группы мышц: верхний пояс, средний и нижний. Прорабатываем все мышцы, что улучшает самочувствие, женщины бодры и веселы, и целый день у них хорошее настроение", – рассказывает старший тренер Тамара Мирошниченко.Тренировка длится всего полчаса. Как и полагается, начинается с разминки, а заканчивается растяжкой. Одновременно в зале могут заниматься 18 человек. Меньше всего людей бывает в понедельник, потому что "не рыночный день". Многие пенсионерки стараются совместить приятное с полезным: и на рынок за продуктами сходить, и в тренажерный зал заглянуть, объясняют тренеры с улыбкой."У нас тренажеры с терапевтическим эффектом, мы не только прокачиваем мышцы, но и укрепляем сосуды, суставы, – уточняет Мирошниченко. – В основном у нас занимается группа женщин от 55 лет и старше, но мы можем работать и с девочками-подростками с 12 лет".В такой фитнес-клуб могут приходить женщины с грыжами, искусственными суставами, артериитами, артрозами и другими заболеваниями, при которых рекомендуется несколько ограничивать физические нагрузки."За счет гидравлики нагрузка на суставы не такая большая. Тренажер как бы подстраивается под организм: чем быстрее и сильнее толкаешь, тем больше нагрузка. То есть каждый человек работает в своем темпе", – объясняет специалист.Ежемесячно "спортсменок" взвешивают на специальных весах, которые показывают не только массу тела, но и, с учетом возраста и роста, определяют количество мышечной массы, висцерального жира в организме и основной обмен веществ. Также тренеры измеряют объемы и помогают, если надо, скорректировать питание."У нас очень хорошие тренеры и замечательный коллектив! Стараюсь заниматься ежедневно, у меня все упражнения любимые. Вот мне 72 года. Я хочу жить до 150 лет! Не просто хочу, но и буду! И все благодаря спорту", – признается одна из посетительниц клуба Зоя Петровна Зельдина.Пенсионерка рассказывает, что разные спортивные залы и секции посещает уже давно, даже в бассейн ходила. Но этот зал стал для нее самым комфортным и безопасным, потому что тренеры внимательные и постоянно находятся возле клиентов. Признается, что благодаря занятиям у нее нормализовался вес, появилось больше энергии."Утром иду на тренировку, во дворе стоят бабушки, семечки плюют, есть и те, кто моложе меня, но явно тяжелее. Они мне: "куда бежишь?" Отвечаю: "в спортзал". Они пальцем у виска крутят. Ну и пусть. Зато они еле-еле по ступенькам поднимаются, а я бегу. И все благодаря спорту. И своей собаке, с которой в день нахаживаю до 16 тысяч шагов", – делится пенсионерка.И сокрушается, что занятий в фитнес-клубе нет по субботам и воскресеньям. Тяжело без ежедневных тренировок, говорит.Социальный спорт нужен"В Крыму и Севастополе таких фитнес-клубов восемь. Здесь тренируются только женщины. В частности, нам разрешено тренировать пенсионерок до 85 лет. Мы знаем историю здоровья каждой из наших клиенток, отслеживаем состояние здоровья по специальной программе, по таблице сердцебиения", – рассказывает владелица фитнес-клубов в Симферополе и Евпатории Алина Чумак. И добавляет с улыбкой: "мы уже как семья, родные".Еще три года назад она пришла работать тренером в один из таких же фитнес-клубов в Евпатории, позже став его хозяйкой, а два месяца назад открыла аналогичный зал в центре крымской столицы."Сейчас хочу оформлять социальное предпринимательство, поскольку оно дает больше преимуществ: меньше налогов, есть возможность поучаствовать в грантах для развития бизнеса, – делится планами Алина Чумак. – У нас есть так называемый социальный абонемент. Он безлимитный, и если посещать зал ежедневно, а у нас есть такие клиентки, то стоимость занятия будет всего около 50 рублей".Зал для "мягкого фитнеса" в Симферополе открыт с восьми утра до восьми вечера. В среднем за день его посещают до полусотни человек. С ними работают два тренера. Еще двоих специалистов ищут, штат расширяется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

здоровье, спорт, крым, общество, симферополь, евпатория