https://crimea.ria.ru/20250311/v-krymu-startovali-neskolko-programm-dlya-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-1144834376.html

В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семей

В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семей - РИА Новости Крым, 11.03.2025

В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семей

В Крыму первые семьи погибших участников СВО заехали на двухнедельную программу оздоровления в реабилитационный центр в рамках новой программы "Возрождение"... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T17:17

2025-03-11T17:17

2025-03-11T17:17

владимир трегуб

новости крыма

ветераны сво

герои сво

фонд "защитники отечества"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму первые семьи погибших участников СВО заехали на двухнедельную программу оздоровления в реабилитационный центр в рамках новой программы "Возрождение". Еще две программы в эти дни стартуют для бойцов спецоперации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.По его словам, первые семьи погибших бойцов заехали вчера, 10 марта, в реабилитационный оздоровительный центр.Региональная программа помощи "Возрождение" была разработана именно для поддержки крымских семей, утративших близкого, а с 31 мая в Крыму стартует реабилитация инвалидов – участников СВО, уточнил он."Эта программа по поручению главы республики была разработана Министерством труда и социальной защиты совместно с фондом "Защитники Отечества" и сейчас реализуется. Далеко не в каждом субъекте Российской Федерации, в единицах такая существует", – заметил Трегуб.По его словам, по ряду вопросов, связанных с поддержкой бойцов СВО и членов их семей, Крым не просто идет на шаг впереди других субъектов РФ, но и становится для них своего рода примером для подражания.Так было, в частности, в вопросах предоставления земельных участков бойцам спецоперации и семьям погибших воинов. Одними из первых в Крыму ввели и меры социальной поддержки для неусыновленных детей, которые воспитывались погибшими участниками СВО, сказал Трегуб."Поддержка пасынков и падчериц, воспитывавшихся участниками СВО, которые погибли – этот вопрос в Крыму по поручению главы республики Сергея Валерьевича Аксенова был решен еще в прошлом году. Но не во всех субъектах он так решался. И вот сейчас уже на федеральном уровне он поднят, и президент однозначно поддержал эту инициативу", – отметил руководитель Регионального отделения фонда "Защитники Отечества".Также лучшей в России была признана образовательная программа "Свое дело", разработанная в Крыму совместно с фондом поддержки предпринимательства и министерством экономического развития. Сегодня она масштабируется во всех субъектах РФ, отметил Трегуб.Программа "Свое дело" стартовала 11 марта, свободные места для еще есть, уточнил он.На следующий день, 12 марта, стартует следующая программа – Школа просветителя "Свои", которая сегодня также масштабирована на уровне всей страны, добавил Трегуб."А мы первые начали эту программу, заявили о том, что ребят надо обучать, давать навыки общения с молодежью, патриотического воспитания в учебных заведениях", – заметил руководитель Регионального отделения фонда "Защитники Отечества".Кроме того, Министерство спорта РК поддержано инициативу крымского отделения фонда "Защитники Отечества", и сегодня практически все федерации разных видов спорта в Крыму "готовы и вовлекают наших участников СВО"."Мы взаимодействуем и с паралимпийским комитетам, и с паралимпийской ассоциацией, и со спортивная школой (по паралимпийским видам спорта – ред.), и на сегодня открыты свободные места для ребят, которые имеют инвалидность и хотят заниматься спортом", – уточнил Трегуб.На днях президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Среди прочего, российский лидер поручил организации оказывать помощь семьям пропавших без вести и распространить меры соцподдержки, предусмотренные для детей погибших участников СВО, на их несовершеннолетних родных братьев и сестер, а также и неусыновленных детей. Всю практику льгот и выплат в регионах президент поручил обобщить, разработав базовый стандарт.Накануне, 10 марта, глава республики Сергей Аксенов рассказал, какие программы поддержки участников СВО уже работают в Крыму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водоводВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение ПутинаОполченцы Донбасса с инвалидностью получат по 6 миллионов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир трегуб, новости крыма, ветераны сво, герои сво, фонд "защитники отечества"