В России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина
Путин поручил разработать стандарт региональных мер соцподдержки участников СВО и их семей
11:40 10.03.2025 (обновлено: 12:37 10.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Глава российского государства Владимир Путин дал поручение разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки участников СВО и их семей. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
"Комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обобщить практику предоставления в субъектах России мер социальной поддержки участников СВО, членов их семей, семей погибших (умерших) участников спецоперации и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки указанным категориям граждан", - говорится в тексте.
Поручение необходимо исполнить в срок до 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин, а также и высшие должностные лица субъектов РФ.
Перечень поручений президент России Владимир Путин утвердил по итогам встречи с сотрудниками и подопечными госфонда "Защитники Отечества", которая прошла в конце минувшей недели.
Ранее в ходе этой встречи президент поддержал предложение распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Проблему, в том числе, озвучила, мать погибшего в Донбассе Героя России Владислава Дорохина. Также в ходе общения с главой государства мать Героя обратилась с просьбой идти до конца и никому не уступать в конфликте на Украине для достижения мира.
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