https://crimea.ria.ru/20250310/v-rossii-poyavitsya-standart-po-podderzhke-uchastnikov-svo---poruchenie-putina-1144792987.html

В России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина

В России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина - РИА Новости Крым, 10.03.2025

В России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина

Глава российского государства Владимир Путин дал поручение разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки участников СВО и их семей... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T11:40

2025-03-10T11:40

2025-03-10T12:37

россия

владимир путин (политик)

участники сво

новости сво

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Глава российского государства Владимир Путин дал поручение разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки участников СВО и их семей. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.Поручение необходимо исполнить в срок до 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин, а также и высшие должностные лица субъектов РФ.Перечень поручений президент России Владимир Путин утвердил по итогам встречи с сотрудниками и подопечными госфонда "Защитники Отечества", которая прошла в конце минувшей недели.Ранее в ходе этой встречи президент поддержал предложение распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Проблему, в том числе, озвучила, мать погибшего в Донбассе Героя России Владислава Дорохина. Также в ходе общения с главой государства мать Героя обратилась с просьбой идти до конца и никому не уступать в конфликте на Украине для достижения мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВОПрограмма для участников СВО "Герои Крыма" стартует в республикеПутин: "Орешник" – историческое событие

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), участники сво, новости сво, пособия и выплаты