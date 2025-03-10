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В России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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В России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина
В России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина - РИА Новости Крым, 10.03.2025
В России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина
Глава российского государства Владимир Путин дал поручение разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки участников СВО и их семей... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T11:40
2025-03-10T12:37
россия
владимир путин (политик)
участники сво
новости сво
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Глава российского государства Владимир Путин дал поручение разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки участников СВО и их семей. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.Поручение необходимо исполнить в срок до 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин, а также и высшие должностные лица субъектов РФ.Перечень поручений президент России Владимир Путин утвердил по итогам встречи с сотрудниками и подопечными госфонда "Защитники Отечества", которая прошла в конце минувшей недели.Ранее в ходе этой встречи президент поддержал предложение распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Проблему, в том числе, озвучила, мать погибшего в Донбассе Героя России Владислава Дорохина. Также в ходе общения с главой государства мать Героя обратилась с просьбой идти до конца и никому не уступать в конфликте на Украине для достижения мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВОПрограмма для участников СВО "Герои Крыма" стартует в республикеПутин: "Орешник" – историческое событие
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россия, владимир путин (политик), участники сво, новости сво, пособия и выплаты
В России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина

Путин поручил разработать стандарт региональных мер соцподдержки участников СВО и их семей

11:40 10.03.2025 (обновлено: 12:37 10.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкипаж танка Т-90М
Экипаж танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Глава российского государства Владимир Путин дал поручение разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки участников СВО и их семей. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

"Комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обобщить практику предоставления в субъектах России мер социальной поддержки участников СВО, членов их семей, семей погибших (умерших) участников спецоперации и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки указанным категориям граждан", - говорится в тексте.

Поручение необходимо исполнить в срок до 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин, а также и высшие должностные лица субъектов РФ.
Перечень поручений президент России Владимир Путин утвердил по итогам встречи с сотрудниками и подопечными госфонда "Защитники Отечества", которая прошла в конце минувшей недели.
Ранее в ходе этой встречи президент поддержал предложение распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Проблему, в том числе, озвучила, мать погибшего в Донбассе Героя России Владислава Дорохина. Также в ходе общения с главой государства мать Героя обратилась с просьбой идти до конца и никому не уступать в конфликте на Украине для достижения мира.
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