Рейтинг@Mail.ru
"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250325/pravyy-sektor-vklyuchen-v-perechen-terroristicheskikh-organizatsiy-1145221038.html
"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций
"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций - РИА Новости Крым, 25.03.2025
"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций
Росфинмониторинг внес "Правый сектор"* в перечень террористических и экстремистских организаций. Это следует из данных базы ведомства. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T17:39
2025-03-25T17:36
росфинмониторинг
новости
россия
общество
антитеррор
терроризм
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111470/49/1114704967_0:152:2773:1712_1920x0_80_0_0_935617a9f586e575c1dfc7805576c9ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес "Правый сектор"* в перечень террористических и экстремистских организаций. Это следует из данных базы ведомства.В соответствии с обновлениями, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму и терроризму, пополнили украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор"* и добровольческий украинский корпус "Правый сектор"*.Кроме того, в перечень внесена организация "Правая молодежь"*.Ранее украинская организация "Правый сектор"* была признана террористической на территории России Верховным судом.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кирилла Буданова* объявили в розыскЧетверых крымчан внесли в список экстремистов и террористовСвязанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111470/49/1114704967_145:0:2629:1863_1920x0_80_0_0_371243e733aa6f85f0d0f7d732307d37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росфинмониторинг, новости, россия, общество, антитеррор, терроризм, украина
"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций

Росфинмониторинг внес "Правый сектор"* в перечень террористических организаций

17:39 25.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции националистов на Украине
Акции националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес "Правый сектор"* в перечень террористических и экстремистских организаций. Это следует из данных базы ведомства.
В соответствии с обновлениями, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму и терроризму, пополнили украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор"* и добровольческий украинский корпус "Правый сектор"*.
Кроме того, в перечень внесена организация "Правая молодежь"*.
Ранее украинская организация "Правый сектор"* была признана террористической на территории России Верховным судом.
* Запрещенная в России террористическая организация
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кирилла Буданова* объявили в розыск
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
Связанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ
 
РосфинмониторингНовостиРоссияОбществоАнтитеррорТерроризмУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Путь на пользу: в память о большом путешествии Екатерины Великой в Крым
08:49Настоящая проблема: Зеленский сделал откровенное признание о ВСУ
08:35Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой
08:11В Крыму проснулись гадюки и сколопендры
08:10В Симферополе сбили мужчину на мопеде
07:49История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот
07:21Два беспилотника сбили над Черным морем
07:07В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублей
06:37Тесты и зарплата: как снизить риски аварий с автобусами – мнение
06:09Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК
00:01Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 марта
22:42Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное
22:22Народных артистов стало больше – кому Путин присвоил звания
22:03Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ
21:54Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов
21:48Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России
21:32В Севастополе отремонтируют пять школ по президентской программе
21:22Как идет ремонт берегоукрепительных сооружений в Ялте
21:05В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год
Лента новостейМолния