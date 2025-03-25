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"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций
"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций - РИА Новости Крым, 25.03.2025
"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций
Росфинмониторинг внес "Правый сектор"* в перечень террористических и экстремистских организаций. Это следует из данных базы ведомства. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T17:39
2025-03-25T17:39
2025-03-25T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес "Правый сектор"* в перечень террористических и экстремистских организаций. Это следует из данных базы ведомства.В соответствии с обновлениями, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму и терроризму, пополнили украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор"* и добровольческий украинский корпус "Правый сектор"*.Кроме того, в перечень внесена организация "Правая молодежь"*.Ранее украинская организация "Правый сектор"* была признана террористической на территории России Верховным судом.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кирилла Буданова* объявили в розыскЧетверых крымчан внесли в список экстремистов и террористовСвязанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ
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росфинмониторинг, новости, россия, общество, антитеррор, терроризм, украина
"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций
Росфинмониторинг внес "Правый сектор"* в перечень террористических организаций