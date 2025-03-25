https://crimea.ria.ru/20250325/pravyy-sektor-vklyuchen-v-perechen-terroristicheskikh-organizatsiy-1145221038.html

"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций

"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций - РИА Новости Крым, 25.03.2025

"Правый сектор"* включен в перечень террористических организаций

Росфинмониторинг внес "Правый сектор"* в перечень террористических и экстремистских организаций. Это следует из данных базы ведомства. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T17:39

2025-03-25T17:39

2025-03-25T17:36

росфинмониторинг

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес "Правый сектор"* в перечень террористических и экстремистских организаций. Это следует из данных базы ведомства.В соответствии с обновлениями, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму и терроризму, пополнили украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор"* и добровольческий украинский корпус "Правый сектор"*.Кроме того, в перечень внесена организация "Правая молодежь"*.Ранее украинская организация "Правый сектор"* была признана террористической на территории России Верховным судом.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кирилла Буданова* объявили в розыскЧетверых крымчан внесли в список экстремистов и террористовСвязанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росфинмониторинг, новости, россия, общество, антитеррор, терроризм, украина