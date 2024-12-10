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Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
Четверых жителей Крыма, осужденных за подготовку теракта на полуострове в 2020 году, внесли в перечень экстремистов и террористов РФ. Список опубликован на... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T18:16
2024-12-10T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Четверых жителей Крыма, осужденных за подготовку теракта на полуострове в 2020 году, внесли в перечень экстремистов и террористов РФ. Список опубликован на сайте Росфинмониторинга.В июне 2023 года в Telegram-канале Южного окружного военного суда сообщалось, что в 2020 году в Крыму и Севастополе Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* в целях производства взрыва в месте массового скопления людей проводили поиск потенциальных объектов, осуществляли разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности путем осмотра и фотографирования, а также изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам своего жительства.По информации суда, в тот же период Лагутин*, Хорошаев* и Кулиевич* незаконно хранили по месту жительства последнего самодельное огнестрельное оружие и три пистолетных патрона.Кроме того, в период с 1 по 19 мая 2020 года на территории полуострова Кулиевич*, Лагутин*, Хорошаев* и Решетниченко* разместили листовки в общественных местах с призывом к свержению государственной власти Российской Федерации, а также высказывания, направленные на оправдание такой деятельности, добавили в ведомстве.Их задержали сотрудники правоохранительных органов. Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* были приговорены к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей.* Физические лица, внесенные на территории Российской Федерации в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за призывы к терроризмуБывший матрос пойдет под суд за попытку устроить теракт в СевастополеУкраинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи
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Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
Четверых крымчан внесли в список террористов за подготовку теракта в 2020 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым
. Четверых жителей Крыма, осужденных за подготовку теракта на полуострове в 2020 году, внесли в перечень экстремистов и террористов РФ. Список опубликован на сайте
Росфинмониторинга.
"Кулиевич Андрей Ярославович*, 22.04.2000 г.р., город Севастополь... Лагутин Николай Николаевич*, 14.02.2001 г.р., город Белогорск... Решетниченко Даниил Константинович*, 19.03.2002 г.р., город Саки Республики Крым... Хорошаев Валентин Андреевич*, 04.01.2002 г.р., город Москва", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В июне 2023 года в Telegram-канале Южного окружного военного суда сообщалось, что в 2020 году в Крыму и Севастополе Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* в целях производства взрыва в месте массового скопления людей проводили поиск потенциальных объектов, осуществляли разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности путем осмотра и фотографирования, а также изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам своего жительства.
По информации суда, в тот же период Лагутин*, Хорошаев* и Кулиевич* незаконно хранили по месту жительства последнего самодельное огнестрельное оружие и три пистолетных патрона.
Кроме того, в период с 1 по 19 мая 2020 года на территории полуострова Кулиевич*, Лагутин*, Хорошаев* и Решетниченко* разместили листовки в общественных местах с призывом к свержению государственной власти Российской Федерации, а также высказывания, направленные на оправдание такой деятельности, добавили в ведомстве.
Их задержали сотрудники правоохранительных органов. Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* были приговорены к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей.
* Физические лица, внесенные на территории Российской Федерации в список террористов и экстремистов.
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