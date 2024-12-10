Рейтинг@Mail.ru
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241210/chetverykh-krymchan-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov-1142535027.html
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
Четверых жителей Крыма, осужденных за подготовку теракта на полуострове в 2020 году, внесли в перечень экстремистов и террористов РФ. Список опубликован на... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T18:16
2024-12-10T18:16
новости
новости крыма
росфинмониторинг
крым
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Четверых жителей Крыма, осужденных за подготовку теракта на полуострове в 2020 году, внесли в перечень экстремистов и террористов РФ. Список опубликован на сайте Росфинмониторинга.В июне 2023 года в Telegram-канале Южного окружного военного суда сообщалось, что в 2020 году в Крыму и Севастополе Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* в целях производства взрыва в месте массового скопления людей проводили поиск потенциальных объектов, осуществляли разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности путем осмотра и фотографирования, а также изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам своего жительства.По информации суда, в тот же период Лагутин*, Хорошаев* и Кулиевич* незаконно хранили по месту жительства последнего самодельное огнестрельное оружие и три пистолетных патрона.Кроме того, в период с 1 по 19 мая 2020 года на территории полуострова Кулиевич*, Лагутин*, Хорошаев* и Решетниченко* разместили листовки в общественных местах с призывом к свержению государственной власти Российской Федерации, а также высказывания, направленные на оправдание такой деятельности, добавили в ведомстве.Их задержали сотрудники правоохранительных органов. Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* были приговорены к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей.* Физические лица, внесенные на территории Российской Федерации в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за призывы к терроризмуБывший матрос пойдет под суд за попытку устроить теракт в СевастополеУкраинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_434a1615f23b4202785600bb4e9726a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, росфинмониторинг, крым, антитеррор
Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов

Четверых крымчан внесли в список террористов за подготовку теракта в 2020 году

18:16 10.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Четверых жителей Крыма, осужденных за подготовку теракта на полуострове в 2020 году, внесли в перечень экстремистов и террористов РФ. Список опубликован на сайте Росфинмониторинга.

"Кулиевич Андрей Ярославович*, 22.04.2000 г.р., город Севастополь... Лагутин Николай Николаевич*, 14.02.2001 г.р., город Белогорск... Решетниченко Даниил Константинович*, 19.03.2002 г.р., город Саки Республики Крым... Хорошаев Валентин Андреевич*, 04.01.2002 г.р., город Москва", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В июне 2023 года в Telegram-канале Южного окружного военного суда сообщалось, что в 2020 году в Крыму и Севастополе Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* в целях производства взрыва в месте массового скопления людей проводили поиск потенциальных объектов, осуществляли разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности путем осмотра и фотографирования, а также изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам своего жительства.
По информации суда, в тот же период Лагутин*, Хорошаев* и Кулиевич* незаконно хранили по месту жительства последнего самодельное огнестрельное оружие и три пистолетных патрона.
Кроме того, в период с 1 по 19 мая 2020 года на территории полуострова Кулиевич*, Лагутин*, Хорошаев* и Решетниченко* разместили листовки в общественных местах с призывом к свержению государственной власти Российской Федерации, а также высказывания, направленные на оправдание такой деятельности, добавили в ведомстве.
Их задержали сотрудники правоохранительных органов. Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* были приговорены к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей.
* Физические лица, внесенные на территории Российской Федерации в список террористов и экстремистов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин осужден за призывы к терроризму
Бывший матрос пойдет под суд за попытку устроить теракт в Севастополе
Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи
 
НовостиНовости КрымаРосфинмониторингКрымАнтитеррор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых
19:32Как бронируют отели Крыма на Новый год российские туристы
19:06США впервые перехватили баллистическую ракету
18:43Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин
18:27Севастополь простился с погибшими героями спецоперации
18:16Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
17:43При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин
17:35Новый Херсонес показал первые кадры экспонатов золотой кладовой
17:17В РФ предложили вернуть в школы оценки за поведение – что ответил Путин
17:05В Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК
16:39Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ
16:28Тонна выпечки в сутки: как работает в Крыму новая кондитерская линия
16:15Как студенту найти работу в Крыму
15:54Бюрократическую нагрузку на врачей и педагогов нужно снизить – Путин
15:47Путин: СПЧ продолжает сообщать миру о преступлениях киевского режима
15:24В Курской области ликвидированы больше 39,5 тысяч боевиков ВСУ
15:19Атака продолжается: над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник
15:03Рекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медаль
14:50Почти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – Володин
14:27В Крыму предприниматель поставлял на завод ЧФ фальшивые детали
Лента новостейМолния