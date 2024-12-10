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Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов

Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов

Четверых жителей Крыма, осужденных за подготовку теракта на полуострове в 2020 году, внесли в перечень экстремистов и террористов РФ. Список опубликован на... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T18:16

2024-12-10T18:16

2024-12-10T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Четверых жителей Крыма, осужденных за подготовку теракта на полуострове в 2020 году, внесли в перечень экстремистов и террористов РФ. Список опубликован на сайте Росфинмониторинга.В июне 2023 года в Telegram-канале Южного окружного военного суда сообщалось, что в 2020 году в Крыму и Севастополе Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* в целях производства взрыва в месте массового скопления людей проводили поиск потенциальных объектов, осуществляли разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности путем осмотра и фотографирования, а также изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам своего жительства.По информации суда, в тот же период Лагутин*, Хорошаев* и Кулиевич* незаконно хранили по месту жительства последнего самодельное огнестрельное оружие и три пистолетных патрона.Кроме того, в период с 1 по 19 мая 2020 года на территории полуострова Кулиевич*, Лагутин*, Хорошаев* и Решетниченко* разместили листовки в общественных местах с призывом к свержению государственной власти Российской Федерации, а также высказывания, направленные на оправдание такой деятельности, добавили в ведомстве.Их задержали сотрудники правоохранительных органов. Кулиевич*, Лагутин* и Хорошаев* были приговорены к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей.* Физические лица, внесенные на территории Российской Федерации в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за призывы к терроризмуБывший матрос пойдет под суд за попытку устроить теракт в СевастополеУкраинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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