Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин осужден за призывы к терроризму - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241127/krymchanin-osuzhden-za-prizyvy-k-terrorizmu-1142176611.html
Крымчанин осужден за призывы к терроризму
Крымчанин осужден за призывы к терроризму - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Крымчанин осужден за призывы к терроризму
Жителю Бахчисарая грозит 16 лет заключения и штраф в 100 тысяч рублей за призывы к терроризму, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T14:12
2024-11-27T14:16
крым
суд
южный окружной военный суд
бахчисарай
приговор
штрафы
терроризм
антитеррор
правосудие
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Жителю Бахчисарая грозит 16 лет заключения и штраф в 100 тысяч рублей за призывы к терроризму, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Правоохранители установили, что в сентября 2022 года житель Бахчисарая увидел в интернете видеозапись с призывами к вступлению в антироссийское подпольное движение "Атеш" для осуществления террористических актов. После чего направил ее своим знакомым и склонял их к совершению теракта на территории Республики Крым.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, уточнили в пресс-службе.Ранее учителя истории и обществознания из Екатеринбурга осудили за публичное оправдание теракта на Крымском мосту. Его также лишили права заниматься педагогической деятельностью на два года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троих подростков будут судить за терроризм в Запорожской областиВ Крыму арестовали имущество пособников терроризмаДело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
крым
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_5f330ee81387780b80a3b28910781ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, суд, южный окружной военный суд, бахчисарай, приговор, штрафы, терроризм, антитеррор, правосудие, новости крыма
Крымчанин осужден за призывы к терроризму

Житель Бахчисарая приговорен к 16 годам заключения и штрафу за призывы к терроризму

14:12 27.11.2024 (обновлено: 14:16 27.11.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Жителю Бахчисарая грозит 16 лет заключения и штраф в 100 тысяч рублей за призывы к терроризму, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Правоохранители установили, что в сентября 2022 года житель Бахчисарая увидел в интернете видеозапись с призывами к вступлению в антироссийское подпольное движение "Атеш" для осуществления террористических актов. После чего направил ее своим знакомым и склонял их к совершению теракта на территории Республики Крым.
"Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание (по совокупности с приговором Бахчисарайского районного суда Республики Крым от 11 апреля 2024 г.) в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, со штрафом 100 000 рублей", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, уточнили в пресс-службе.
Ранее учителя истории и обществознания из Екатеринбурга осудили за публичное оправдание теракта на Крымском мосту. Его также лишили права заниматься педагогической деятельностью на два года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Троих подростков будут судить за терроризм в Запорожской области
В Крыму арестовали имущество пособников терроризма
Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
 
КрымСудЮжный окружной военный судБахчисарайПриговорШтрафыТерроризмАнтитеррорПравосудиеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала