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Крымчанин осужден за призывы к терроризму

Крымчанин осужден за призывы к терроризму - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Крымчанин осужден за призывы к терроризму

Жителю Бахчисарая грозит 16 лет заключения и штраф в 100 тысяч рублей за призывы к терроризму, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T14:12

2024-11-27T14:12

2024-11-27T14:16

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южный окружной военный суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Жителю Бахчисарая грозит 16 лет заключения и штраф в 100 тысяч рублей за призывы к терроризму, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Правоохранители установили, что в сентября 2022 года житель Бахчисарая увидел в интернете видеозапись с призывами к вступлению в антироссийское подпольное движение "Атеш" для осуществления террористических актов. После чего направил ее своим знакомым и склонял их к совершению теракта на территории Республики Крым.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, уточнили в пресс-службе.Ранее учителя истории и обществознания из Екатеринбурга осудили за публичное оправдание теракта на Крымском мосту. Его также лишили права заниматься педагогической деятельностью на два года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троих подростков будут судить за терроризм в Запорожской областиВ Крыму арестовали имущество пособников терроризмаДело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, суд, южный окружной военный суд, бахчисарай, приговор, штрафы, терроризм, антитеррор, правосудие, новости крыма