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Крымчанин осужден за призывы к терроризму
Крымчанин осужден за призывы к терроризму - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Крымчанин осужден за призывы к терроризму
Жителю Бахчисарая грозит 16 лет заключения и штраф в 100 тысяч рублей за призывы к терроризму, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T14:12
2024-11-27T14:12
2024-11-27T14:16
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южный окружной военный суд
бахчисарай
приговор
штрафы
терроризм
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Жителю Бахчисарая грозит 16 лет заключения и штраф в 100 тысяч рублей за призывы к терроризму, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Правоохранители установили, что в сентября 2022 года житель Бахчисарая увидел в интернете видеозапись с призывами к вступлению в антироссийское подпольное движение "Атеш" для осуществления террористических актов. После чего направил ее своим знакомым и склонял их к совершению теракта на территории Республики Крым.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, уточнили в пресс-службе.Ранее учителя истории и обществознания из Екатеринбурга осудили за публичное оправдание теракта на Крымском мосту. Его также лишили права заниматься педагогической деятельностью на два года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троих подростков будут судить за терроризм в Запорожской областиВ Крыму арестовали имущество пособников терроризмаДело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымчанин осужден за призывы к терроризму
Житель Бахчисарая приговорен к 16 годам заключения и штрафу за призывы к терроризму
14:12 27.11.2024 (обновлено: 14:16 27.11.2024)