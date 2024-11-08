https://crimea.ria.ru/20241108/troikh-podrostkov-osudyat-za-terrorizm-v-zaporozhskoy-oblasti-1141718045.html

Троих подростков осудят за терроризм в Запорожской области

Троих подростков осудят за терроризм в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Троих подростков осудят за терроризм в Запорожской области

РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T17:44

2024-11-08T17:44

2024-11-08T17:44

запорожская область

су следкома россии по запорожской области

происшествия

теракт

терроризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Запорожской области трое несовершеннолетних предстанут перед судом по обвинению в терроризме. Подростки создали террористическое сообщество, закладывали взрывчатку на железной дороге и следили за представителями местной власти. Об этом сообщает следственное управление Следкома России по региону.Уголовное расследование в отношении троих несовершеннолетних завершено. В зависимости от роли каждого они обвиняются в обучении к террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, покушении на совершение теракта, а также изготовлении взрывчатки и в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств."Следствием установлено, что в период времени с февраля 2022 года по март 2023 года несовершеннолетние по заданию кураторов СБУ организовали закладку самодельного взрывного устройства на участке местности, прилегающем к железнодорожным путям маршрута Мелитополь-Тащенак 1223 км, для последующего совершения террористического акта", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.Кроме того, в начале лета прошлого года подростки следили за депутатом областного Законодательного собрания и силовиком. Злоумышленники изготовили бомбу и планировали ее установить под днище автомобилей объектов слежки.Сейчас фигуранты дела находятся под стражей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что 32-летний инженер Запорожской АЭС предстанет перед судом за сговор с террористами и покушение на теракт.Как ранее заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников, с начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане.В Донецке с поличным ранее была задержана россиянка, которая по заданию украинских националистов готовилась поджечь здание Петровского районного суда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции РоссииСотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобилеАгента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в Джанкое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, су следкома россии по запорожской области, происшествия, теракт, терроризм, антитеррор, правосудие, суд, новости