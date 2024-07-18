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В Донецке предотвратили теракт

В Донецке предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 18.07.2024

В Донецке предотвратили теракт

В Донецке с поличным задержана россиянка, которая по заданию украинских националистов готовилась совершить теракт в Донецке. Об этом со ссылкой на ФСБ России по РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T07:57

2024-07-18T07:57

2024-07-18T08:07

донецк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Донецке с поличным задержана россиянка, которая по заданию украинских националистов готовилась совершить теракт в Донецке. Об этом со ссылкой на ФСБ России по ДНР пишет РИА Новости.Во время следственного эксперимента женщина показала место, где готовила горючую жидкость.После теракта задержанная планировала сбежать из страны на территорию Украины и вступить в ряды террористической организации. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 1 статьи 205 УК России (теракт).В начале июня в Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. Задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных на территории Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен терактФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военныхСклонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срок

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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