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В Донецке предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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В Донецке предотвратили теракт
В Донецке предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В Донецке предотвратили теракт
В Донецке с поличным задержана россиянка, которая по заданию украинских националистов готовилась совершить теракт в Донецке. Об этом со ссылкой на ФСБ России по РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T07:57
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донецк
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Донецке с поличным задержана россиянка, которая по заданию украинских националистов готовилась совершить теракт в Донецке. Об этом со ссылкой на ФСБ России по ДНР пишет РИА Новости.Во время следственного эксперимента женщина показала место, где готовила горючую жидкость.После теракта задержанная планировала сбежать из страны на территорию Украины и вступить в ряды террористической организации. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 1 статьи 205 УК России (теракт).В начале июня в Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. Задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных на территории Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен терактФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военныхСклонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срок
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РИА Новости Крым
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донецк, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, безопасность, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
В Донецке предотвратили теракт

Россиянка по заданию украинских националистов готовила теракт в Донецке – ФСБ

07:57 18.07.2024 (обновлено: 08:07 18.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Донецке с поличным задержана россиянка, которая по заданию украинских националистов готовилась совершить теракт в Донецке. Об этом со ссылкой на ФСБ России по ДНР пишет РИА Новости.
Во время следственного эксперимента женщина показала место, где готовила горючую жидкость.

"Задержанная с поличным гражданка России была подготовлена одним из украинских националистических формирований, признанных террористическим на территории Российской Федерации, по заданию которого планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда города Донецка", — отметили в ведомстве.

После теракта задержанная планировала сбежать из страны на территорию Украины и вступить в ряды террористической организации.
Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 1 статьи 205 УК России (теракт).
В начале июня в Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. Задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных на территории Запорожской области.
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