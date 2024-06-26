https://crimea.ria.ru/20240626/sklonyal-k-teraktam-sevastopoltsu-grozit-pozhiznennyy-srok-1138368068.html

Склонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срок

Склонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Склонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срок

Силовики пресекли противоправную деятельность жителя Севастополя, который подозревается в склонении крымчан к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T11:24

2024-06-26T11:24

2024-06-26T11:49

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Силовики пресекли противоправную деятельность жителя Севастополя, который подозревается в склонении крымчан к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.Отмечается, что 26-летний задержанный в мессенджере распространял видео одного из проукраинских подпольных движений с призывом вступить в сообщество для осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом либо пожизненное лишение свободы.В начале июня в Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. Задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных на территории Запорожской области.16 мая в Крыму силовики также предотвратили теракт на железной дороге, сообщалось об аресте двоих украинских агентов.Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБКаким должен быть ответ на теракт ВСУ в Крыму – мнениеДва агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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