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Склонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Склонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срок
Склонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Склонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срок
Силовики пресекли противоправную деятельность жителя Севастополя, который подозревается в склонении крымчан к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T11:24
2024-06-26T11:49
крым
севастополь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
происшествия
антитеррор
теракт
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Силовики пресекли противоправную деятельность жителя Севастополя, который подозревается в склонении крымчан к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.Отмечается, что 26-летний задержанный в мессенджере распространял видео одного из проукраинских подпольных движений с призывом вступить в сообщество для осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом либо пожизненное лишение свободы.В начале июня в Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. Задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных на территории Запорожской области.16 мая в Крыму силовики также предотвратили теракт на железной дороге, сообщалось об аресте двоих украинских агентов.Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБКаким должен быть ответ на теракт ВСУ в Крыму – мнениеДва агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, происшествия, антитеррор, теракт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Склонял к терактам: севастопольцу грозит пожизненный срок

Жителю Севастополя грозит пожизненный срок за склонение к совершению терактов – ФСБ

11:24 26.06.2024 (обновлено: 11:49 26.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Силовики пресекли противоправную деятельность жителя Севастополя, который подозревается в склонении крымчан к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Отмечается, что 26-летний задержанный в мессенджере распространял видео одного из проукраинских подпольных движений с призывом вступить в сообщество для осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
"Мужчина пересылал указанную видеозапись своим знакомым из числа жителей Бахчисарая и в ходе личных встреч склонял их к совершению террористических актов – поджогов административных зданий города", - сказано в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом либо пожизненное лишение свободы.
В начале июня в Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. Задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных на территории Запорожской области.
16 мая в Крыму силовики также предотвратили теракт на железной дороге, сообщалось об аресте двоих украинских агентов.
Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.
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