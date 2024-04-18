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Аксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в Крыму - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Аксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в Крыму
Аксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в Крыму - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Аксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в Крыму
Органы власти Крыма работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T17:39
2024-04-18T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Органы власти Крыма работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.Он выразил благодарность сотрудникам ФСБ, МВД, прокуратуры, а также Росгвардии и подчеркнул, что власти республики работают с силовиками одной командой.В Крыму блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты, и диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма, заявлял ранее Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"Россиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб УкраиныПутин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок
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владимир путин (политик), сергей аксенов, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд по республике крым, прокуратура республики крым, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Аксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в Крыму

Аксенов о борьбе с диверсантами в Крыму: работаем на предупреждение

17:39 18.04.2024 (обновлено: 17:44 18.04.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Органы власти Крыма работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.
"Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершали здесь диверсии. Все держим под контролем, работаем на предупреждение", – заявил глава Крыма.
Он выразил благодарность сотрудникам ФСБ, МВД, прокуратуры, а также Росгвардии и подчеркнул, что власти республики работают с силовиками одной командой.
В Крыму блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты, и диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма, заявлял ранее Аксенов.
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