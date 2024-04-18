https://crimea.ria.ru/20240418/aksenov-dolozhil-putinu-o-borbe-s-diversantami-v-krymu-1136663983.html

Аксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в Крыму

Аксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в Крыму - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Аксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в Крыму

Органы власти Крыма работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T17:39

2024-04-18T17:39

2024-04-18T17:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Органы власти Крыма работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.Он выразил благодарность сотрудникам ФСБ, МВД, прокуратуры, а также Росгвардии и подчеркнул, что власти республики работают с силовиками одной командой.В Крыму блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты, и диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма, заявлял ранее Аксенов. Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"Россиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб УкраиныПутин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок

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2024

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