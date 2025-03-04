Люди не должны гадать: Зеленский требует ответа о военной помощи от США
Зеленский потребовал уточнить у США будущее военной помощи Украине
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову, а также руководителям разведслужб выяснить у США, что будет с военной помощью Киеву в дальнейшем. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
"Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью Америки? Люди не должны гадать", — сказал он.
При этом Зеленский подчеркнул, что Киеву важны партнерские отношения с Вашингтоном для окончания конфликта на Украине.
Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщал, что в США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам
По мнению профессора факультета политологии МГУ, доктора политических наук Андрея Манойло, такие заявления направлены на то, чтобы заставить Киев подчиниться интересам Штатов. При этом игра американского президента Дональда Трампа направлена одновременно и на страны ЕС, и на Россию.
О планах президента США Дональда Трампа по обсуждению прекращения военной помощи Украине с представителями своей администрации и Пентагона ранее также писала The New York Times.
Трамп также заявлял, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку по редкоземельным металлам, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.
Президент США также выражал сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине.
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