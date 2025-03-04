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Большая игра Трампа и карантин в школах Крыма: главное за день

Большая игра Трампа и карантин в школах Крыма: главное за день - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Большая игра Трампа и карантин в школах Крыма: главное за день

Зачем США приостановили военную помощь Украине. Громкое убийство главы района на Алтае. В Курскую область из Украины вернулись 33 жителя. В зоне СВО две трети... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T22:49

2025-03-04T22:49

2025-03-04T22:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Зачем США приостановили военную помощь Украине. Громкое убийство главы района на Алтае. В Курскую область из Украины вернулись 33 жителя. В зоне СВО две трети переданных США танков Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены российскими военными. Отменят ли каникулы для школьников в Крыму из-за карантина по ОРВИ. В Белоруссии будут искать редкоземельные металлы. Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя – участника СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зачем в США заявляют об остановке помощи КиевуВ США приняли решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.Такие заявления направлены на то, чтобы заставить Киев подчиниться интересам Штатов. При этом игра американского президента Дональда Трампа направлена одновременно и на страны ЕС, и на Россию, считает профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.На Алтае застрелили главу районаВ Алтайском крае убит глава Завьяловского района Николай Онищенко, сообщил Следком России. Подозреваемый задержан – им оказался местный житель.Возвращение жителей Курской области с УкраиныИз 33 жителей Курской области, возвращенных с украинской территории, девятеро госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава России.Состояние госпитализированных стабильное, добавили в Минздраве и уточнили, что в числе эвакуируемых старики, инвалиды, а также четверо детей.Две трети переданных Украине танков Abrams уничтоженыВ зоне спецоперации в течение года уничтожены, захвачены или выведены из строя две трети переданных США Украине танков Abrams. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. Все остальные боевые машины были выведены с линии фронта, уточняют авторы публикации.Карантин в школах Крыма – будут ли каникулыКаникулы для учащихся крымских школ и классов, закрытых на карантин по ОРВИ, пройдут по расписанию. Наверстывать учебную программу дети будут в учебные дни. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрациях нескольких городов и районов республики.В Белоруссии будут искать редкоземельные металлыПрофильные ведомства Белоруссии займутся геологоразведкой редкоземельных металлов, а также нефти и газа на территории республики. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам главы государства, из-за недостаточно развитой в республике геологоразведки поиск редкоземельных металлов выпадает из поля зрения белорусских специалистов.Путин наградил орденом Мужества депутата из СевастополяПрезидент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко. Награду ветерану СВО вручил губернатор региона Михаил Развожаев.Василий Зубенко – подполковник, ветеран боевых действий, на данный момент работает вице-спикером Заксобрания Севастополя и возглавляет региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

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https://crimea.ria.ru/20250304/lukashenko-ratifitsiroval-dogovor-s-rossiey-o-garantiyakh-bezopasnosti-1144653872.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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