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Большая игра Трампа и карантин в школах Крыма: главное за день
Большая игра Трампа и карантин в школах Крыма: главное за день - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Большая игра Трампа и карантин в школах Крыма: главное за день
Зачем США приостановили военную помощь Украине. Громкое убийство главы района на Алтае. В Курскую область из Украины вернулись 33 жителя. В зоне СВО две трети... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T22:49
2025-03-04T22:49
2025-03-04T22:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Зачем США приостановили военную помощь Украине. Громкое убийство главы района на Алтае. В Курскую область из Украины вернулись 33 жителя. В зоне СВО две трети переданных США танков Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены российскими военными. Отменят ли каникулы для школьников в Крыму из-за карантина по ОРВИ. В Белоруссии будут искать редкоземельные металлы. Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя – участника СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зачем в США заявляют об остановке помощи КиевуВ США приняли решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.Такие заявления направлены на то, чтобы заставить Киев подчиниться интересам Штатов. При этом игра американского президента Дональда Трампа направлена одновременно и на страны ЕС, и на Россию, считает профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.На Алтае застрелили главу районаВ Алтайском крае убит глава Завьяловского района Николай Онищенко, сообщил Следком России. Подозреваемый задержан – им оказался местный житель.Возвращение жителей Курской области с УкраиныИз 33 жителей Курской области, возвращенных с украинской территории, девятеро госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава России.Состояние госпитализированных стабильное, добавили в Минздраве и уточнили, что в числе эвакуируемых старики, инвалиды, а также четверо детей.Две трети переданных Украине танков Abrams уничтоженыВ зоне спецоперации в течение года уничтожены, захвачены или выведены из строя две трети переданных США Украине танков Abrams. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. Все остальные боевые машины были выведены с линии фронта, уточняют авторы публикации.Карантин в школах Крыма – будут ли каникулыКаникулы для учащихся крымских школ и классов, закрытых на карантин по ОРВИ, пройдут по расписанию. Наверстывать учебную программу дети будут в учебные дни. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрациях нескольких городов и районов республики.В Белоруссии будут искать редкоземельные металлыПрофильные ведомства Белоруссии займутся геологоразведкой редкоземельных металлов, а также нефти и газа на территории республики. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам главы государства, из-за недостаточно развитой в республике геологоразведки поиск редкоземельных металлов выпадает из поля зрения белорусских специалистов.Путин наградил орденом Мужества депутата из СевастополяПрезидент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко. Награду ветерану СВО вручил губернатор региона Михаил Развожаев.Василий Зубенко – подполковник, ветеран боевых действий, на данный момент работает вице-спикером Заксобрания Севастополя и возглавляет региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Зачем США приостановили военную помощь Украине. Громкое убийство главы района на Алтае. В Курскую область из Украины вернулись 33 жителя. В зоне СВО две трети переданных США танков Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены российскими военными. Отменят ли каникулы для школьников в Крыму из-за карантина по ОРВИ. В Белоруссии будут искать редкоземельные металлы. Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя – участника СВО.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву
В США приняли решение о приостановке военной помощи Украине
до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Такие заявления направлены на то, чтобы заставить Киев
подчиниться интересам Штатов. При этом игра американского президента Дональда Трампа направлена одновременно и на страны ЕС, и на Россию, считает профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
На Алтае застрелили главу района
В Алтайском крае убит глава Завьяловского района
Николай Онищенко, сообщил Следком России. Подозреваемый задержан – им оказался местный житель.
"Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района", – сказано в сообщении ведомства.
Возвращение жителей Курской области с Украины
Из 33 жителей Курской области, возвращенных с украинской территории
, девятеро госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава России.
"Девять человек, нуждающиеся в стационарной медицинской помощи, уже доставлены в Курск и госпитализированы в состоянии средней тяжести. В стационаре им будет оказана специализированная медицинская и психологическая помощь. Остальные прибывшие будут направлены в пункт временного размещения, где за ними также будет установлено медицинское наблюдение, организована помощь психологов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Состояние госпитализированных стабильное, добавили в Минздраве и уточнили, что в числе эвакуируемых старики, инвалиды, а также четверо детей.
Две трети переданных Украине танков Abrams уничтожены
В зоне спецоперации в течение года уничтожены, захвачены или выведены из строя
две трети переданных США Украине танков Abrams. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. Все остальные боевые машины были выведены с линии фронта, уточняют авторы публикации.
Карантин в школах Крыма – будут ли каникулы
Каникулы для учащихся крымских школ и классов, закрытых на карантин по ОРВИ, пройдут по расписанию
. Наверстывать учебную программу дети будут в учебные дни. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрациях нескольких городов и районов республики.
В Белоруссии будут искать редкоземельные металлы
Профильные ведомства Белоруссии займутся геологоразведкой
редкоземельных металлов, а также нефти и газа на территории республики. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам главы государства, из-за недостаточно развитой в республике геологоразведки поиск редкоземельных металлов выпадает из поля зрения белорусских специалистов.
Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества
заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко. Награду ветерану СВО вручил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В 2023-2024 годах Василий Викторович участвовал в специальной военной операции: сам пошел в военкомат и отправился защищать Родину, выполнял важные задачи. Служил в бригаде беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад", которая занимается глубинной разведкой по обнаружению целей, корректировкой огня и уничтожением вражеских объектов", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Василий Зубенко – подполковник, ветеран боевых действий, на данный момент работает вице-спикером Заксобрания Севастополя и возглавляет региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".