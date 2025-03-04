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Из Пскова в Евпаторию летом можно будет доехать без пересадки
Из Пскова в Евпаторию летом можно будет доехать без пересадки - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Из Пскова в Евпаторию летом можно будет доехать без пересадки
Компания "Гранд Сервис Экспресс" возобновляет курсирование вагонов, которые соединяют Псков, Великий Новгород и Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T20:52
2025-03-04T20:52
2025-03-04T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" возобновляет курсирование вагонов, которые соединяют Псков, Великий Новгород и Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.В первый рейс из Евпатории вагоны отправятся 27 мая в 17:55. Прибытие в Псков – спустя два дня в 19:00. Из Пскова первый рейс запланирован на 31 мая. Отправление в 13:18, прибытие в Евпаторию через два дня в 13:30, рассказали в "Гранд Сервис Экспрессе".От Евпатории до станции Чудово-Московское вагоны будут следовать в составе поезда №179/180 "Таврия" сообщением Евпатория – Петербург, от Чудово до Пскова через Великий Новгород – в составе специально назначенного поезда №691/692, рассказали в компании-перевозчике.Накануне стало известно об открытии продаж на поезд Смоленск – Симферополь. Крым и Москву свяжет еще один поезд – он будет ходить до Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневноЛетний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаОткрыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь
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Из Пскова в Евпаторию летом можно будет доехать без пересадки
Вагоны беспересадочного сообщения Псков – Евпатория возвращаются на маршрут – перевозчик