https://crimea.ria.ru/20250304/iz-pskova-v-evpatoriyu-letom-mozhno-budet-doekhat-bez-peresadki-1144638590.html

Из Пскова в Евпаторию летом можно будет доехать без пересадки

Из Пскова в Евпаторию летом можно будет доехать без пересадки - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Из Пскова в Евпаторию летом можно будет доехать без пересадки

Компания "Гранд Сервис Экспресс" возобновляет курсирование вагонов, которые соединяют Псков, Великий Новгород и Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" возобновляет курсирование вагонов, которые соединяют Псков, Великий Новгород и Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.В первый рейс из Евпатории вагоны отправятся 27 мая в 17:55. Прибытие в Псков – спустя два дня в 19:00. Из Пскова первый рейс запланирован на 31 мая. Отправление в 13:18, прибытие в Евпаторию через два дня в 13:30, рассказали в "Гранд Сервис Экспрессе".От Евпатории до станции Чудово-Московское вагоны будут следовать в составе поезда №179/180 "Таврия" сообщением Евпатория – Петербург, от Чудово до Пскова через Великий Новгород – в составе специально назначенного поезда №691/692, рассказали в компании-перевозчике.Накануне стало известно об открытии продаж на поезд Смоленск – Симферополь. Крым и Москву свяжет еще один поезд – он будет ходить до Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневноЛетний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаОткрыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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