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Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов
Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов
В Крыму блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты, и диверсантов в республике ждут... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T09:15
2024-01-28T10:41
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Крыму блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты, и диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма. Об этом в интервью "Вести. Крым" заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, правоохранительный блок в Крыму работает системно в координации с органами власти, при этом каждый знает свои зоны ответственности и то, как он должен действовать "в случае развития внеплановой ситуации, выходящей за рамки нормальных прогнозов". Аксенов подчеркнул, что безопасность Крыма обеспечивается на нескольких уровнях, и республике ничто не угрожает благодаря мерам, принятым по решению президента, и "действиям ребят на передовой". Он подчеркнул, что крымчане должны об этом помнить, чтобы правильно реагировать на очередные заявления Киева о планах "захвата" Крыма. "Забудьте, что они говорят. Я не хочу даже комментировать этих клоунов. Все вранье от начала и до конца. Возьмите все их обещания, даты – все, чем они угрожали. Ничего не сбылось ни по одному направлению. И даже не имело почву под собой, чтобы сбыться", - сказал глава региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к властиФашистская идеология становится нормой для стран НАТО - ВолодинРоссия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение
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сергей аксенов, крым, диверсия, диверсанты, безопасность республики крым и севастополя, мнения, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), украина
Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов

Аксенов: диверсантов в Крыму ждет только смерть или тюрьма

09:15 28.01.2024 (обновлено: 10:41 28.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Крыму блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты, и диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма. Об этом в интервью "Вести. Крым" заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Работают блестяще и ФСБ, и МВД, и Следственный комитет, и прокуратура, и Росгвардия. У нас здесь действительно мощный правоохранительный блок… Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Поэтому в Крыму ничего, кроме тюрьмы или смерти диверсантов не ждет", – сказал Аксенов.
По словам Аксенова, правоохранительный блок в Крыму работает системно в координации с органами власти, при этом каждый знает свои зоны ответственности и то, как он должен действовать "в случае развития внеплановой ситуации, выходящей за рамки нормальных прогнозов".
Аксенов подчеркнул, что безопасность Крыма обеспечивается на нескольких уровнях, и республике ничто не угрожает благодаря мерам, принятым по решению президента, и "действиям ребят на передовой".
"То, что делают наши ребята на передовой, гарантирует уже в достаточной степени безопасность нашей республики", – заметил Аксенов.
Он подчеркнул, что крымчане должны об этом помнить, чтобы правильно реагировать на очередные заявления Киева о планах "захвата" Крыма.
"Забудьте, что они говорят. Я не хочу даже комментировать этих клоунов. Все вранье от начала и до конца. Возьмите все их обещания, даты – все, чем они угрожали. Ничего не сбылось ни по одному направлению. И даже не имело почву под собой, чтобы сбыться", - сказал глава региона.
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