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Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов

Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов

В Крыму блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты, и диверсантов в республике ждут... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T09:15

2024-01-28T09:15

2024-01-28T10:41

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Крыму блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты, и диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма. Об этом в интервью "Вести. Крым" заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, правоохранительный блок в Крыму работает системно в координации с органами власти, при этом каждый знает свои зоны ответственности и то, как он должен действовать "в случае развития внеплановой ситуации, выходящей за рамки нормальных прогнозов". Аксенов подчеркнул, что безопасность Крыма обеспечивается на нескольких уровнях, и республике ничто не угрожает благодаря мерам, принятым по решению президента, и "действиям ребят на передовой". Он подчеркнул, что крымчане должны об этом помнить, чтобы правильно реагировать на очередные заявления Киева о планах "захвата" Крыма. "Забудьте, что они говорят. Я не хочу даже комментировать этих клоунов. Все вранье от начала и до конца. Возьмите все их обещания, даты – все, чем они угрожали. Ничего не сбылось ни по одному направлению. И даже не имело почву под собой, чтобы сбыться", - сказал глава региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к властиФашистская идеология становится нормой для стран НАТО - ВолодинРоссия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение

https://crimea.ria.ru/20240128/aksenov-nazval-tsel-gosperevorota-na-ukraine-v-2014-godu-1134511165.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, диверсия, диверсанты, безопасность республики крым и севастополя, мнения, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), украина