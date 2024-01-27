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Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин
Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин
Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой, об этом в восьмидесятую годовщину освобождения блокадного Ленинграда в своем... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T10:31
2024-01-27T10:31
вячеслав володин
день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
история
нато
сша
нацизм
неонацизм
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой, об этом в восьмидесятую годовщину освобождения блокадного Ленинграда в своем Telergram-канале написал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.В этой связи он подчеркнул особенную важность сохранения памяти и призвал передавать будущим поколениям правду о подвиге ленинградцев и всего советского народа. Он также констатировал, что опасный путь, избранный западными политиками, ведет мир к новой мировой войне."Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне. Важно сделать все, чтобы этого не произошло", - написал глава Госдумы.Читайте также на РИА Новости Крым:Отчаяние и надежда: крымчанка рассказала о детстве в блокадном ЛенинградеБлокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голодаБесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников
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вячеслав володин, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, история, нато, сша, нацизм, неонацизм, великая отечественная война
Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин

Одобрение НАТО фашистской идеологии может привести к новой мировой войне - Володин

10:31 27.01.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой, об этом в восьмидесятую годовщину освобождения блокадного Ленинграда в своем Telergram-канале написал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
"Спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову. На Генеральной ассамблее ООН в декабре 2023 года 49 стран проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Прежде всего это члены НАТО — США, Канада, Британия, Франция, Германия, а также их марионетка — Украина. Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой", - привел одно из подтверждений Володин.
В этой связи он подчеркнул особенную важность сохранения памяти и призвал передавать будущим поколениям правду о подвиге ленинградцев и всего советского народа. Он также констатировал, что опасный путь, избранный западными политиками, ведет мир к новой мировой войне.
"Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне. Важно сделать все, чтобы этого не произошло", - написал глава Госдумы.
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Вячеслав ВолодинДень полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыИсторияНАТОСШАНацизмНеонацизмВеликая Отечественная война
 
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10:31Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин
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