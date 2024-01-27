https://crimea.ria.ru/20240127/fashistskaya-ideologiya-stanovitsya-normoy-dlya-stran-nato---volodin-1134495436.html

Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин

Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин

Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой, об этом в восьмидесятую годовщину освобождения блокадного Ленинграда в своем... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T10:31

2024-01-27T10:31

2024-01-27T10:31

вячеслав володин

день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады

история

нато

сша

нацизм

неонацизм

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой, об этом в восьмидесятую годовщину освобождения блокадного Ленинграда в своем Telergram-канале написал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.В этой связи он подчеркнул особенную важность сохранения памяти и призвал передавать будущим поколениям правду о подвиге ленинградцев и всего советского народа. Он также констатировал, что опасный путь, избранный западными политиками, ведет мир к новой мировой войне."Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне. Важно сделать все, чтобы этого не произошло", - написал глава Госдумы.Читайте также на РИА Новости Крым:Отчаяние и надежда: крымчанка рассказала о детстве в блокадном ЛенинградеБлокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голодаБесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников

сша

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вячеслав володин, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, история, нато, сша, нацизм, неонацизм, великая отечественная война