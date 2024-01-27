https://crimea.ria.ru/20240127/fashistskaya-ideologiya-stanovitsya-normoy-dlya-stran-nato---volodin-1134495436.html
Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин
Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин
Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой, об этом в восьмидесятую годовщину освобождения блокадного Ленинграда в своем... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T10:31
2024-01-27T10:31
2024-01-27T10:31
вячеслав володин
день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
история
нато
сша
нацизм
неонацизм
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/06/1123757219_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_34430e2fd01f7e2d5b34cb14494c2030.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой, об этом в восьмидесятую годовщину освобождения блокадного Ленинграда в своем Telergram-канале написал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.В этой связи он подчеркнул особенную важность сохранения памяти и призвал передавать будущим поколениям правду о подвиге ленинградцев и всего советского народа. Он также констатировал, что опасный путь, избранный западными политиками, ведет мир к новой мировой войне."Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне. Важно сделать все, чтобы этого не произошло", - написал глава Госдумы.Читайте также на РИА Новости Крым:Отчаяние и надежда: крымчанка рассказала о детстве в блокадном ЛенинградеБлокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голодаБесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/06/1123757219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1389fce69e45cff3bea40328c4d1351.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, история, нато, сша, нацизм, неонацизм, великая отечественная война
Фашистская идеология становится нормой для стран НАТО - Володин
Одобрение НАТО фашистской идеологии может привести к новой мировой войне - Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой, об этом в восьмидесятую годовщину освобождения блокадного Ленинграда в своем Telergram-канале написал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
"Спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову. На Генеральной ассамблее ООН в декабре 2023 года 49 стран проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Прежде всего это члены НАТО — США, Канада, Британия, Франция, Германия, а также их марионетка — Украина. Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой", - привел одно из подтверждений Володин.
В этой связи он подчеркнул особенную важность сохранения памяти и призвал передавать будущим поколениям правду о подвиге ленинградцев и всего советского народа. Он также констатировал, что опасный путь, избранный западными политиками, ведет мир к новой мировой войне.
"Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне. Важно сделать все, чтобы этого не произошло", - написал глава Госдумы.
Читайте также на РИА Новости Крым: