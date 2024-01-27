https://crimea.ria.ru/20240127/blokada-leningrada-pochti-900-dney-voyny-i-goloda-1134489766.html

Блокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голода

Блокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голода - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Блокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голода

Блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня (по некоторым источникам – 871), до 27 января 1944 года. Захвату... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T07:03

2024-01-27T07:03

2024-01-27T07:25

день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады

история

память

великая отечественная война

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 янв – РИА Новости Крым. Блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня (по некоторым источникам – 871), до 27 января 1944 года. Захвату города, названного именем Ленина, немецкое командование придавало особое военное и политическое значение: его падение стало бы символом грядущего падения Советского Союза. Но фашистам не удалось сломить дух ленинградцев.Начало блокадыНаступление на Ленинград началось 10 июля 1941 года. 30 августа немецкие войска смогли перерезать железные дороги, которые связывали город с большой землей. 8 сентября 1941 года немецко‑фашистские войска овладели городом-крепостью Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Так началась почти 900‑дневная блокада города, связь с которым все это время поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.Все попытки немцев прорвать оборону оказались безуспешными, и тогда они решили взять город измором. 8 сентября, в день начала блокады, произошла первая массированная бомбардировка. Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады. 8 и 10 сентября на территорию этого крупного по тем временам логистического комплекса было сброшено 280 зажигательных бомб, в результате чего сгорело около 3 000 тонн муки и 2 500 тонн сахара.Фашисты поставили перед собой задачу сравнять город с землей и уничтожить его жителей, поэтому каждый день предпринимали варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы. В сентябре‑октябре 1941 года вражеская авиация совершала в день по несколько налетов. Всего за период блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб.ГолодВ Ленинграде оказалось заблокировано более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия не хватало, с начала введения карточной системы нормы выдачи продовольствия неоднократно сокращались. В ноябре‑декабре 1941 года рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики – всего 125 граммов.Когда 25 декабря 1941 года впервые была сделана прибавка хлебного пайка (рабочим – на 100 граммов, остальным – на 75), истощенные и измученные люди массово выходили на улицы, чтобы поделиться своей радостью.Зима 1941‑1942 годов стала самой страшной за все время блокады. Не было отопления, и ленинградцы стали жечь мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки. Не работал общественный транспорт, люди массово гибли от голода и холода. Но даже в таких условиях продолжали работать административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры, публичная библиотека, научные учреждения. Трудились на заводах подростки, заменившие ушедших на фронт отцов.Оборона ЛенинградаВ целях обороны на территории города было сооружено более 4 100 дотов и дзотов, в зданиях оборудовано 22 тысячи огневых точек, на улицах установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. Около трехсот тысяч горожан входили в отряды противовоздушной обороны – их задачей было сбрасывать с крыш и вовремя тушить бомбы-зажигалки.Изможденные труженики Ленинграда производили для фронта оружие, обмундирование, боеприпасы. Из ленинградцев было сформировано 10 дивизий народного ополчения, 7 из которых стали кадровыми.Дорога жизниПо Ладожскому озеру в город пробивались буксиры с баржами, но их путь был осложнен штормами и обледенением. Движение продолжалось до декабря 1941 года. В тот год на Ладоге долго не устанавливался твердый лед, и нормы выдачи хлеба вновь были сокращены.22 ноября по установившейся ледовой дороге поехали автомашины, и с первых же дней она получила название "Дорога жизни". В январе 1942 года движение по ней стало постоянным, несмотря на ежедневные бомбардировки. Это позволило вывезти из блокадного Ленинграда женщин, детей, больных и стариков – всего около миллиона человек. После этого хлебные пайки удалось немного увеличить.Прорыв блокадыПробить фашистскую блокаду советские войска смогли в январе 1943 года. На южном берегу Ладожского озера образовался коридор шириной от 8 до 11 километров, по которому в считанные дни была построена железная дорога длинной в 33 километра и переправа через Неву. В Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами.Полностью блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской наступательной операции. Фронт продвинулся от города на расстояние от 60 до 100 км.За мужество, стойкость и героизм 20 января 1945 года город Ленинград был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил почетное звание "Город‑Герой".Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных дат России" от 13 марта 1995 года 27 января установлен как День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год).

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, видео, история, память, великая отечественная война, видео