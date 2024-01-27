https://crimea.ria.ru/20240127/otchayanie-i-nadezhda-krymchanka-rasskazala-o-detstve-v-blokadnom-leningrade-1134490154.html

Отчаяние и надежда: крымчанка рассказала о детстве в блокадном Ленинграде

Отчаяние и надежда: крымчанка рассказала о детстве в блокадном Ленинграде - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Отчаяние и надежда: крымчанка рассказала о детстве в блокадном Ленинграде

Жительница Ялты Лидия Михайловна Финогенова, которая встретила детство в блокадном Ленинграде, отправилась в Санкт-Петербург на торжества в честь 80-летия... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T08:02

2024-01-27T08:02

2024-01-27T08:02

день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады

история

память

великая отечественная война

видео

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Жительница Ялты Лидия Михайловна Финогенова, которая встретила детство в блокадном Ленинграде, отправилась в Санкт-Петербург на торжества в честь 80-летия полного снятия блокады. Блокадников, проживающих в настоящий момент в разных городах России и странах ближнего зарубежья, в гости в город-герой пригласило правительство Санкт-Петербурга.Программа пребывания блокадников в городе на Неве включает в себя мемориальные и культурные мероприятия, посещение концертов и музеев, торжественный губернаторский прием.Лидия Финогенова встретила начало Великой Отечественной еще совсем ребенком, ей было пять лет. О жизни в блокадном городе, о том, как стала жителем Ялты, о памяти, войне, отчаянии и надежде 89-летняя Лидия Финогенова рассказала корреспонденту РИА Новости Крым. Чтобы помнили.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, видео, история, память, великая отечественная война, видео