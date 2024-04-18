Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240418/putin-podderzhal-vydvizhenie-aksenova-na-novyy-gubernatorskiy-srok-1136663655.html
Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок
Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T17:31
2024-04-18T18:19
крым
новости
россия
владимир путин (политик)
сергей аксенов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135591932_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_704d4c116b1cf7fa5156becc25dc4230.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат его кандидатуру. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Аксеновым в режиме видеоконференции.В ходе встречи Аксенов рассказал президенту о том, что его часто спрашивают, продолжит ли он работу на посту главы республики после окончания второго срока полномочий. Владимир Путин в свою очередь отметил, что основные задачи главе республики удается решать. Глава Крыма Сергей Аксенов был избран главой республики Госсоветом региона в сентябре 2019 года. Тогда его кандидатура, внесенная президентом в региональный парламент, получила единогласную поддержку. Срок полномочий Аксенова истекает в 2024 году. Сам глава республики ранее допустил продолжение работы на своем посту в случае поддержки со стороны президента Владимира Путина и населения региона.Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года.
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135591932_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_40c87c556f7e5bc3cc99640e06f7397c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, россия, владимир путин (политик), сергей аксенов, политика
Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок

Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый срок в качестве главы Крыма

17:31 18.04.2024 (обновлено: 18:19 18.04.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат его кандидатуру. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Аксеновым в режиме видеоконференции.
В ходе встречи Аксенов рассказал президенту о том, что его часто спрашивают, продолжит ли он работу на посту главы республики после окончания второго срока полномочий.

"Я на это говорю, что я – солдат президента, как Владимир Владимирович (Путин – ред.) скажет, куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи. Поэтому прошу вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей карьеры", - обратился он к российскому лидеру.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что основные задачи главе республики удается решать.

"Сергей Валерьевич, у вас все основные задачи решаются. Я уверен, что крымчане вас поддержат. И я желаю вам удачи", - сказал президент.

Глава Крыма Сергей Аксенов был избран главой республики Госсоветом региона в сентябре 2019 года. Тогда его кандидатура, внесенная президентом в региональный парламент, получила единогласную поддержку. Срок полномочий Аксенова истекает в 2024 году. Сам глава республики ранее допустил продолжение работы на своем посту в случае поддержки со стороны президента Владимира Путина и населения региона.
Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года.
 
КрымНовостиРоссияВладимир Путин (политик)Сергей АксеновПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – Аксенов
18:39Аргентина хочет глобального партнерства с НАТО
18:1724 миллиарда за десять лет: как растет сельское хозяйство Крыма – Аксенов
18:10Аксенов попросил Путина продлить для Крыма особый порядок госзакупок
17:55Крым за 10 лет в пять раз увеличил собственные доходы – Аксенов
17:39Аксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в Крыму
17:31Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок
17:23Путин проводит совещание с Аксеновым
17:07Новые удары ВСУ по Херсонщине – горят леса и ранены люди
16:52Решение сохранить российские активы замороженными: отдадут ли их Украине
16:34Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова
16:21В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд
15:58Вывести цыплят и вырастить сад: как молодежь работает в селах Крыма
15:31Аэропорт Симферополь и "Черноморнефтегаз" освободили от налога из-за СВО
15:1611 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиков
14:53Ужесточение правил для самокатчиков: как обеспечить исполнение закона
14:44Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки
14:41Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму
14:31Удар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жители
14:27Разгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"
Лента новостейМолния