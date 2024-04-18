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Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок
Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T17:31
2024-04-18T17:31
2024-04-18T18:19
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат его кандидатуру. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Аксеновым в режиме видеоконференции.В ходе встречи Аксенов рассказал президенту о том, что его часто спрашивают, продолжит ли он работу на посту главы республики после окончания второго срока полномочий. Владимир Путин в свою очередь отметил, что основные задачи главе республики удается решать. Глава Крыма Сергей Аксенов был избран главой республики Госсоветом региона в сентябре 2019 года. Тогда его кандидатура, внесенная президентом в региональный парламент, получила единогласную поддержку. Срок полномочий Аксенова истекает в 2024 году. Сам глава республики ранее допустил продолжение работы на своем посту в случае поддержки со стороны президента Владимира Путина и населения региона.Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года.
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крым, новости, россия, владимир путин (политик), сергей аксенов, политика
Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок
Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый срок в качестве главы Крыма
17:31 18.04.2024 (обновлено: 18:19 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат его кандидатуру. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Аксеновым в режиме видеоконференции.
В ходе встречи Аксенов рассказал президенту о том, что его часто спрашивают, продолжит ли он работу на посту главы республики после окончания второго срока полномочий.
"Я на это говорю, что я – солдат президента, как Владимир Владимирович (Путин – ред.) скажет, куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи. Поэтому прошу вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей карьеры", - обратился он к российскому лидеру.
Владимир Путин в свою очередь отметил, что основные задачи главе республики удается решать.
"Сергей Валерьевич, у вас все основные задачи решаются. Я уверен, что крымчане вас поддержат. И я желаю вам удачи", - сказал президент.
Глава Крыма Сергей Аксенов был избран главой республики Госсоветом региона в сентябре 2019 года. Тогда его кандидатура, внесенная президентом в региональный парламент, получила единогласную поддержку. Срок полномочий Аксенова истекает в 2024 году. Сам глава республики ранее допустил продолжение работы на своем посту в случае поддержки со стороны президента Владимира Путина и населения региона.
Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года.