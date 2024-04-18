https://crimea.ria.ru/20240418/putin-podderzhal-vydvizhenie-aksenova-na-novyy-gubernatorskiy-srok-1136663655.html

Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок

Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T17:31

2024-04-18T17:31

2024-04-18T18:19

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владимир путин (политик)

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат его кандидатуру. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Аксеновым в режиме видеоконференции.В ходе встречи Аксенов рассказал президенту о том, что его часто спрашивают, продолжит ли он работу на посту главы республики после окончания второго срока полномочий. Владимир Путин в свою очередь отметил, что основные задачи главе республики удается решать. Глава Крыма Сергей Аксенов был избран главой республики Госсоветом региона в сентябре 2019 года. Тогда его кандидатура, внесенная президентом в региональный парламент, получила единогласную поддержку. Срок полномочий Аксенова истекает в 2024 году. Сам глава республики ранее допустил продолжение работы на своем посту в случае поддержки со стороны президента Владимира Путина и населения региона.Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, россия, владимир путин (политик), сергей аксенов, политика