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В Крыму предотвращен теракт на железной дороге — ФСБ - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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В Крыму предотвращен теракт на железной дороге — ФСБ
В Крыму предотвращен теракт на железной дороге — ФСБ - РИА Новости Крым, 16.05.2024
В Крыму предотвращен теракт на железной дороге — ФСБ
В Крыму силовики предотвратили теракт на железной дороге, арестованы двое украинских агентов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T09:49
2024-05-16T10:45
крым
безопасность республики крым и севастополя
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Крыму силовики предотвратили теракт на железной дороге, арестованы двое украинских агентов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, мужчина был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины в октябре прошлого года. Он привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу, с которой они "фотографировали места проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса" в Крыму. В апреле 2024 года по предоставленным куратором координатам они изъяли из схрона в Севастополе взрывчатку, которую впоследствии попытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское. В момент совершения преступления их задержали силовики.Возбуждено уголовное дело по статьям о попытке совершения теракта, а также незаконном приобретении и сбыте взрывных устройств. Оба фигуранта дела сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием. Они находятся под арестом.Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИЧисло терактов в России за год выросло более чем втроеВ Крыму осудили пятерых украинских шпионов
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крым, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости крыма, железная дорога, железные дороги крыма, украина
В Крыму предотвращен теракт на железной дороге — ФСБ

ФСБ: двое украинских агентов намеревались устроить взрыв на железной дороге в Крыму

09:49 16.05.2024 (обновлено: 10:45 16.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Крыму силовики предотвратили теракт на железной дороге, арестованы двое украинских агентов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ России пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1999 года рождения, и его сожительницы, 2000 года рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Республики Крым", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины в октябре прошлого года. Он привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу, с которой они "фотографировали места проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса" в Крыму.
В апреле 2024 года по предоставленным куратором координатам они изъяли из схрона в Севастополе взрывчатку, которую впоследствии попытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское. В момент совершения преступления их задержали силовики.
Возбуждено уголовное дело по статьям о попытке совершения теракта, а также незаконном приобретении и сбыте взрывных устройств. Оба фигуранта дела сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием. Они находятся под арестом.
Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.
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