https://crimea.ria.ru/20240516/v-krymu-predotvraschen-terakt-na-zheleznoy-doroge--fsb-1137322288.html

В Крыму предотвращен теракт на железной дороге — ФСБ

В Крыму предотвращен теракт на железной дороге — ФСБ - РИА Новости Крым, 16.05.2024

В Крыму предотвращен теракт на железной дороге — ФСБ

В Крыму силовики предотвратили теракт на железной дороге, арестованы двое украинских агентов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T09:49

2024-05-16T09:49

2024-05-16T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Крыму силовики предотвратили теракт на железной дороге, арестованы двое украинских агентов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, мужчина был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины в октябре прошлого года. Он привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу, с которой они "фотографировали места проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса" в Крыму. В апреле 2024 года по предоставленным куратором координатам они изъяли из схрона в Севастополе взрывчатку, которую впоследствии попытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское. В момент совершения преступления их задержали силовики.Возбуждено уголовное дело по статьям о попытке совершения теракта, а также незаконном приобретении и сбыте взрывных устройств. Оба фигуранта дела сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием. Они находятся под арестом.Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИЧисло терактов в России за год выросло более чем втроеВ Крыму осудили пятерых украинских шпионов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости крыма, железная дорога, железные дороги крыма, украина