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В Крыму осудили пятерых украинских шпионов

В Крыму осудили пятерых украинских шпионов - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В Крыму осудили пятерых украинских шпионов

В Крыму пятеро агентов украинских спецслужб получили от 11 до 16 лет лишения свободы за передачу Киеву информации о российских войсках в зоне специальной... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T11:57

2024-05-13T11:57

2024-05-13T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму пятеро агентов украинских спецслужб получили от 11 до 16 лет лишения свободы за передачу Киеву информации о российских войсках в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, пятеро граждан Украины собирали и передавали Службе безопасности Украины данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. Данные сведения противник использовал для корректировки ударов украинских боевиков по позициям российских подразделений.Злоумышленникам предъявили обвинения в шпионаже и госизмене. Самый большой срок получил 30-летний осужденный – 16 лет колонии строгого режима. Двух шпионов 51 и 55 лет приговорили к 15 и 13 годам лишения свободы соответственно. Еще двое вражеских агентов получили по 11 лет колонии.На минувшей неделе в Тамбове сотрудники ФСБ задержали местного жителя за подготовку терактов у двух судебных зданий, которые он намеревался осуществить по заданию спецслужб Украины. В конце апреля российские силовики задержали в Запорожской области гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал сведения о подразделениях Вооруженных сил РФ на территории региона для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов. Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпионаУкраинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, сбу (служба безопасности украины), закон и право, приговор