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В Крыму осудили пятерых украинских шпионов - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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В Крыму осудили пятерых украинских шпионов
В Крыму осудили пятерых украинских шпионов - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Крыму осудили пятерых украинских шпионов
В Крыму пятеро агентов украинских спецслужб получили от 11 до 16 лет лишения свободы за передачу Киеву информации о российских войсках в зоне специальной... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T11:57
2024-05-13T12:05
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму пятеро агентов украинских спецслужб получили от 11 до 16 лет лишения свободы за передачу Киеву информации о российских войсках в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, пятеро граждан Украины собирали и передавали Службе безопасности Украины данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. Данные сведения противник использовал для корректировки ударов украинских боевиков по позициям российских подразделений.Злоумышленникам предъявили обвинения в шпионаже и госизмене. Самый большой срок получил 30-летний осужденный – 16 лет колонии строгого режима. Двух шпионов 51 и 55 лет приговорили к 15 и 13 годам лишения свободы соответственно. Еще двое вражеских агентов получили по 11 лет колонии.На минувшей неделе в Тамбове сотрудники ФСБ задержали местного жителя за подготовку терактов у двух судебных зданий, которые он намеревался осуществить по заданию спецслужб Украины. В конце апреля российские силовики задержали в Запорожской области гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал сведения о подразделениях Вооруженных сил РФ на территории региона для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов. Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпионаУкраинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, сбу (служба безопасности украины), закон и право, приговор
В Крыму осудили пятерых украинских шпионов

В Крыму пятерых агентов СБУ приговорили суммарно к 66 годам колонии за шпионаж

11:57 13.05.2024 (обновлено: 12:05 13.05.2024)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАрест
Арест - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму пятеро агентов украинских спецслужб получили от 11 до 16 лет лишения свободы за передачу Киеву информации о российских войсках в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пятеро граждан Украины собирали и передавали Службе безопасности Украины данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. Данные сведения противник использовал для корректировки ударов украинских боевиков по позициям российских подразделений.
Злоумышленникам предъявили обвинения в шпионаже и госизмене. Самый большой срок получил 30-летний осужденный – 16 лет колонии строгого режима. Двух шпионов 51 и 55 лет приговорили к 15 и 13 годам лишения свободы соответственно. Еще двое вражеских агентов получили по 11 лет колонии.
На минувшей неделе в Тамбове сотрудники ФСБ задержали местного жителя за подготовку терактов у двух судебных зданий, которые он намеревался осуществить по заданию спецслужб Украины. В конце апреля российские силовики задержали в Запорожской области гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал сведения о подразделениях Вооруженных сил РФ на территории региона для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов.
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