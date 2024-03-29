https://crimea.ria.ru/20240329/gotovil-terakty-na-khersonschine-fsb-zaderzhala-ukrainskogo-shpiona-1136130384.html

Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона

Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона

Местного жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T12:31

2024-03-29T12:31

2024-03-29T12:34

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

владимир сальдо

новости

херсонская область

антитеррор

диверсанты

задержание диверсантов и шпионов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Местного жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо.По информации спецслужб, задержанный планировал нападения на представителей органов государственной власти, полиции и российских военных.Ранее в пятницу появилась информация о задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаЧетыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), владимир сальдо, новости, херсонская область, антитеррор, диверсанты, задержание диверсантов и шпионов