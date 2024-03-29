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Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона
Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона
Местного жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T12:31
2024-03-29T12:34
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
владимир сальдо
новости
херсонская область
антитеррор
диверсанты
задержание диверсантов и шпионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Местного жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо.По информации спецслужб, задержанный планировал нападения на представителей органов государственной власти, полиции и российских военных.Ранее в пятницу появилась информация о задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаЧетыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), владимир сальдо, новости, херсонская область, антитеррор, диверсанты, задержание диверсантов и шпионов
Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона

ФСБ задержала готовившего теракты в Херсонской области местного жителя

12:31 29.03.2024 (обновлено: 12:34 29.03.2024)
 
© УФСБ России по Херсонской областиФСБ задержала готовившего теракты в Херсонской области местного жителя
ФСБ задержала готовившего теракты в Херсонской области местного жителя
© УФСБ России по Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Местного жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо.

"Сотрудники ФСБ задержали в Алешках местного жителя, который готовился совершить теракты на территории Херсонщины. По данным спецслужб, шпиона завербовало ГУР МО Украины в 2022 году, под чьим руководством он прошел обучение минно-взрывному делу", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

По информации спецслужб, задержанный планировал нападения на представителей органов государственной власти, полиции и российских военных.

"В доме подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство и две американские противопехотные мины. Сейчас диверсант находится под следствием", – уточняет Сальдо.

Ранее в пятницу появилась информация о задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Владимир СальдоНовостиХерсонская областьАнтитеррорДиверсантыЗадержание диверсантов и шпионов
 
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