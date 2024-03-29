https://crimea.ria.ru/20240329/gotovil-terakty-na-khersonschine-fsb-zaderzhala-ukrainskogo-shpiona-1136130384.html
Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона
Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона
Местного жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T12:31
2024-03-29T12:31
2024-03-29T12:34
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
владимир сальдо
новости
херсонская область
антитеррор
диверсанты
задержание диверсантов и шпионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Местного жителя города Алешки задержали в Херсонской области по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо.По информации спецслужб, задержанный планировал нападения на представителей органов государственной власти, полиции и российских военных.Ранее в пятницу появилась информация о задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб УкраиныСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаЧетыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), владимир сальдо, новости, херсонская область, антитеррор, диверсанты, задержание диверсантов и шпионов
Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона
ФСБ задержала готовившего теракты в Херсонской области местного жителя
12:31 29.03.2024 (обновлено: 12:34 29.03.2024)