https://crimea.ria.ru/20240329/shpionil-za-rossiyskimi-voennymi-v-lnr-zaderzhali-ukraintsa-1136127475.html

Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца

Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T11:32

2024-03-29T11:32

2024-03-29T11:32

луганская народная республика (лнр)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

шпионаж

новости

новые регионы россии

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на региональное управлении ФСБ РФ.Установлено, что житель ЛНР собирал и передавал информацию о местах дислокации задействованных в специальной военной операции подразделений Вооруженных сил России.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан, добавили в УФСБ.Ранее в Мариуполе по подозрению в шпионаже была задержана местная жительница. В Запорожской области к 10 годам заключения приговорили жителя Украины, следившего за подразделением Росгвардии в регионе. В последних числах февраля сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне проведения СВО. Информация предназначалась для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.Кроме того, ФСБ в Крыму задержала мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию Киева.В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской областиСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, новости, новые регионы россии, вооруженные силы россии