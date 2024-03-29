Рейтинг@Mail.ru
Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240329/shpionil-za-rossiyskimi-voennymi-v-lnr-zaderzhali-ukraintsa-1136127475.html
Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца
Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T11:32
2024-03-29T11:32
луганская народная республика (лнр)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
новости
новые регионы россии
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на региональное управлении ФСБ РФ.Установлено, что житель ЛНР собирал и передавал информацию о местах дислокации задействованных в специальной военной операции подразделений Вооруженных сил России.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан, добавили в УФСБ.Ранее в Мариуполе по подозрению в шпионаже была задержана местная жительница. В Запорожской области к 10 годам заключения приговорили жителя Украины, следившего за подразделением Росгвардии в регионе. В последних числах февраля сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне проведения СВО. Информация предназначалась для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.Кроме того, ФСБ в Крыму задержала мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию Киева.В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской областиСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_be5e02cbaaa7a75e0dd9ae54ab86467c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, новости, новые регионы россии, вооруженные силы россии
Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца

В ЛНР задержан подозреваемы в шпионаже гражданин Украины

11:32 29.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на региональное управлении ФСБ РФ.
Установлено, что житель ЛНР собирал и передавал информацию о местах дислокации задействованных в специальной военной операции подразделений Вооруженных сил России.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан, добавили в УФСБ.
Ранее в Мариуполе по подозрению в шпионаже была задержана местная жительница. В Запорожской области к 10 годам заключения приговорили жителя Украины, следившего за подразделением Росгвардии в регионе. В последних числах февраля сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне проведения СВО. Информация предназначалась для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.
Кроме того, ФСБ в Крыму задержала мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию Киева.
В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300
Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области
Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ШпионажНовостиНовые регионы РоссииВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37В инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенок
13:05В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"
12:57Ложный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании
12:52В Севастополе проводят учения с применением взрывпакетов
12:31Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона
12:16Торговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов
11:47Учения со стрельбой проходят в Севастополе
11:40В Симферополе "ползет" дорога: проезд ограничен
11:40Банк России продлил ограничение на вывод валюты за рубеж
11:32Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца
11:01Получить статус ветерана боевых действий в РФ стало проще
10:58Объекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях
10:54Мощное землетрясение произошло в Греции
10:43Срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
10:35Инфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца
10:10Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 лет
09:37Пять дополнительных нерабочих дней объявили в Херсонской области
09:13Судоходство в Черном море - Лавров прокомментировал предложения ООН
08:55В Армянске в пятницу будет громко – власти назвали причину
08:32На Украине повреждены электростанции - города без света
Лента новостейМолния