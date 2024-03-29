https://crimea.ria.ru/20240329/shpionil-za-rossiyskimi-voennymi-v-lnr-zaderzhali-ukraintsa-1136127475.html
Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца
Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T11:32
2024-03-29T11:32
2024-03-29T11:32
луганская народная республика (лнр)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
новости
новые регионы россии
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на региональное управлении ФСБ РФ.Установлено, что житель ЛНР собирал и передавал информацию о местах дислокации задействованных в специальной военной операции подразделений Вооруженных сил России.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан, добавили в УФСБ.Ранее в Мариуполе по подозрению в шпионаже была задержана местная жительница. В Запорожской области к 10 годам заключения приговорили жителя Украины, следившего за подразделением Росгвардии в регионе. В последних числах февраля сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне проведения СВО. Информация предназначалась для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.Кроме того, ФСБ в Крыму задержала мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию Киева.В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской областиСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, новости, новые регионы россии, вооруженные силы россии
Шпионил за российскими военными: в ЛНР задержали украинца
В ЛНР задержан подозреваемы в шпионаже гражданин Украины