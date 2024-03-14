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Жительница Мариуполя задержана по подозрению в шпионаже - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Жительница Мариуполя задержана по подозрению в шпионаже
Жительница Мариуполя задержана по подозрению в шпионаже - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Жительница Мариуполя задержана по подозрению в шпионаже
В Мариуполе по подозрению в шпионаже задержана местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T07:36
2024-03-14T07:36
мариуполь
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Мариуполе по подозрению в шпионаже задержана местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР, пишет РИА Новости.В ходе следствия установлено, что задержанная собирала данные о базировании российских военных и передавала эти сведения украинской стороне.Кроме того, силовики располагают скриншотами переписки обвиняемой в месcенджере, где сотрудники украинских спецслужб обращаются к ней с просьбой узнать за определенное вознаграждение расположение блокпостов, а также летают ли беспилотники.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).Ранее жителя Украины приговорили к 10 годам заключения за шпионаж за подразделением Росгвардии в Запорожской области. В последних числах февраля сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне проведения СВО. Информация предназначалась для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.Кроме того, ФСБ в Крыму задержала мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию Киева.В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской областиСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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мариуполь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), шпионаж, происшествия, безопасность, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Жительница Мариуполя задержана по подозрению в шпионаже

В Мариуполе задержана женщина по подозрению в шпионаже - ФСБ

07:36 14.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Мариуполе по подозрению в шпионаже задержана местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР, пишет РИА Новости.
В ходе следствия установлено, что задержанная собирала данные о базировании российских военных и передавала эти сведения украинской стороне.
"Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, силовики располагают скриншотами переписки обвиняемой в месcенджере, где сотрудники украинских спецслужб обращаются к ней с просьбой узнать за определенное вознаграждение расположение блокпостов, а также летают ли беспилотники.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Ранее жителя Украины приговорили к 10 годам заключения за шпионаж за подразделением Росгвардии в Запорожской области. В последних числах февраля сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне проведения СВО. Информация предназначалась для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.
Кроме того, ФСБ в Крыму задержала мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию Киева.
В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.
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