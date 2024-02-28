Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300
Украинского шпиона осудили на 11 лет колонии за попытку купить секретную деталь к С-300
© РИА Новости КрымПравосудие
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима агента украинской разведки, который пытался приобрести секретную компоненту для зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.
"Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда о признании агента Главного управления разведки министерства обороны Украины, жителя Мелитополя, гражданина Украины… виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", и лишении его свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали с поличным в Ростове-на-Дону при попытке "приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения - клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300", отметили в ФСБ.
Осужденный также причастен к попытке организации поставки аналогичных приборов для украинской разведки в ноябре 2019 года. Тогда силовики в Москве задержали его подельника – бывшего украинского футболиста. В 2020 году суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16, 15, 13 и 12 годам колонии строгого режима соответственно.
В январе в Ростове-на-Дону арестовали двух россиян, которые за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать украинским спецслужбам информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.
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