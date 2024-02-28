https://crimea.ria.ru/20240228/ukrainskiy-shpion-poluchil-srok-za-popytku-kupit-detal-k-s-300-1135269341.html

Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300

Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300 - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима агента украинской разведки, который пытался приобрести секретную компоненту для зенитных... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T10:16

2024-02-28T10:16

2024-02-28T10:16

шпионаж

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ростов-на-дону

приговор

главное управление разведки украины (гур)

украина

закон и право

с-300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима агента украинской разведки, который пытался приобрести секретную компоненту для зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.Мужчину задержали с поличным в Ростове-на-Дону при попытке "приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения - клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300", отметили в ФСБ.Осужденный также причастен к попытке организации поставки аналогичных приборов для украинской разведки в ноябре 2019 года. Тогда силовики в Москве задержали его подельника – бывшего украинского футболиста. В 2020 году суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16, 15, 13 и 12 годам колонии строгого режима соответственно.В январе в Ростове-на-Дону арестовали двух россиян, которые за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать украинским спецслужбам информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской областиРоссиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористамПланировал убийство военных: задержан украинский шпион

ростов-на-дону

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шпионаж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростов-на-дону, приговор, главное управление разведки украины (гур), украина, закон и право, с-300