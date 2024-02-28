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Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300 - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300
Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300 - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима агента украинской разведки, который пытался приобрести секретную компоненту для зенитных... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T10:16
2024-02-28T10:16
шпионаж
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ростов-на-дону
приговор
главное управление разведки украины (гур)
украина
закон и право
с-300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима агента украинской разведки, который пытался приобрести секретную компоненту для зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.Мужчину задержали с поличным в Ростове-на-Дону при попытке "приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения - клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300", отметили в ФСБ.Осужденный также причастен к попытке организации поставки аналогичных приборов для украинской разведки в ноябре 2019 года. Тогда силовики в Москве задержали его подельника – бывшего украинского футболиста. В 2020 году суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16, 15, 13 и 12 годам колонии строгого режима соответственно.В январе в Ростове-на-Дону арестовали двух россиян, которые за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать украинским спецслужбам информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской областиРоссиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористамПланировал убийство военных: задержан украинский шпион
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шпионаж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростов-на-дону, приговор, главное управление разведки украины (гур), украина, закон и право, с-300
Украинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300

Украинского шпиона осудили на 11 лет колонии за попытку купить секретную деталь к С-300

10:16 28.02.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима агента украинской разведки, который пытался приобрести секретную компоненту для зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.
"Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда о признании агента Главного управления разведки министерства обороны Украины, жителя Мелитополя, гражданина Украины… виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", и лишении его свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали с поличным в Ростове-на-Дону при попытке "приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения - клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300", отметили в ФСБ.
Осужденный также причастен к попытке организации поставки аналогичных приборов для украинской разведки в ноябре 2019 года. Тогда силовики в Москве задержали его подельника – бывшего украинского футболиста. В 2020 году суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16, 15, 13 и 12 годам колонии строгого режима соответственно.
В январе в Ростове-на-Дону арестовали двух россиян, которые за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать украинским спецслужбам информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.
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ШпионажФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ростов-на-ДонуПриговорГлавное управление разведки Украины (ГУР)УкраинаЗакон и правоС-300
 
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