https://crimea.ria.ru/20240119/planiroval-ubiystvo-voennykh-zaderzhan-ukrainskiy-shpion-1134317493.html

Планировал убийство военных: задержан украинский шпион

Планировал убийство военных: задержан украинский шпион - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Планировал убийство военных: задержан украинский шпион

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который по заданию украинской военной разведки собирал информацию о Вооруженных силах РФ и планировал убийство... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T13:24

2024-01-19T13:24

2024-01-19T14:31

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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россия

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государственная измена

хабаровск

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который по заданию украинской военной разведки собирал информацию о Вооруженных силах РФ и планировал убийство российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Силовики также установили, что злоумышленник по поручению украинской разведки планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".Ранее в Пензе сотрудники ФСБ задержали сотрудника режимного предприятия по подозрению в передаче спецслужбам Польши данных о гособоронзаказе. За "слив" данных он хотел помощь в переезде за рубеж.По подозрению в госизмене в начале января был задержан житель Алтайского края. По данным ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизменыКакие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и ЧехииЖитель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизмену

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, шпионаж, государственная измена, хабаровск, украина