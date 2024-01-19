Рейтинг@Mail.ru
Планировал убийство военных: задержан украинский шпион - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240119/planiroval-ubiystvo-voennykh-zaderzhan-ukrainskiy-shpion-1134317493.html
Планировал убийство военных: задержан украинский шпион
Планировал убийство военных: задержан украинский шпион - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Планировал убийство военных: задержан украинский шпион
Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который по заданию украинской военной разведки собирал информацию о Вооруженных силах РФ и планировал убийство... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T13:24
2024-01-19T14:31
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
россия
шпионаж
государственная измена
хабаровск
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5fba134e9c82483e82e1e8cede08078.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который по заданию украинской военной разведки собирал информацию о Вооруженных силах РФ и планировал убийство российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Силовики также установили, что злоумышленник по поручению украинской разведки планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".Ранее в Пензе сотрудники ФСБ задержали сотрудника режимного предприятия по подозрению в передаче спецслужбам Польши данных о гособоронзаказе. За "слив" данных он хотел помощь в переезде за рубеж.По подозрению в госизмене в начале января был задержан житель Алтайского края. По данным ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизменыКакие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и ЧехииЖитель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизмену
россия
хабаровск
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_17f854d473b748c37d14a4b1913a726e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, шпионаж, государственная измена, хабаровск, украина
Планировал убийство военных: задержан украинский шпион

Житель Хабаровска задержан за шпионаж в пользу Киева и подготовку покушения на военных РФ

13:24 19.01.2024 (обновлено: 14:31 19.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который по заданию украинской военной разведки собирал информацию о Вооруженных силах РФ и планировал убийство российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

"Выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника украинских спецслужб. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Хабаровске задержан местный житель, осуществлявший по заданию главного управления разведки минобороны Украины сбор и передачу информации об используемых Министерством обороны РФ радиочастотах, а также сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции", – говорится в сообщении.

Силовики также установили, что злоумышленник по поручению украинской разведки планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Ранее в Пензе сотрудники ФСБ задержали сотрудника режимного предприятия по подозрению в передаче спецслужбам Польши данных о гособоронзаказе. За "слив" данных он хотел помощь в переезде за рубеж.
По подозрению в госизмене в начале января был задержан житель Алтайского края. По данным ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизмены
Какие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и Чехии
Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизмену
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиРоссияШпионажГосударственная изменаХабаровскУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:23Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей
14:02Трасса Симферополь – Евпатория подтоплена
13:52Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улиц
13:24Планировал убийство военных: задержан украинский шпион
13:19ПСБ награжден за вклад в работу стенда Республики Крым на "России"
13:07Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированы
13:00В Крым на отдых приехали более 200 детей из Белгородской области
12:52Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе
12:47Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах
12:28Громко в Евпатории – власти назвали причину
12:22В школах Севастополя сократят занятия – губернатор
12:13Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море
12:08Снова громко в Севастополе – что происходит
11:50В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы
11:41В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады
11:20Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда
11:14Причину обрушения подпорных стен в Ялте проверит прокуратура Крыма
11:07Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область
10:54Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды
10:38В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне
Лента новостейМолния