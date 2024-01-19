Планировал убийство военных: задержан украинский шпион
Житель Хабаровска задержан за шпионаж в пользу Киева и подготовку покушения на военных РФ
13:24 19.01.2024 (обновлено: 14:31 19.01.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который по заданию украинской военной разведки собирал информацию о Вооруженных силах РФ и планировал убийство российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника украинских спецслужб. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Хабаровске задержан местный житель, осуществлявший по заданию главного управления разведки минобороны Украины сбор и передачу информации об используемых Министерством обороны РФ радиочастотах, а также сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции", – говорится в сообщении.
Силовики также установили, что злоумышленник по поручению украинской разведки планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Ранее в Пензе сотрудники ФСБ задержали сотрудника режимного предприятия по подозрению в передаче спецслужбам Польши данных о гособоронзаказе. За "слив" данных он хотел помощь в переезде за рубеж.
По подозрению в госизмене в начале января был задержан житель Алтайского края. По данным ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов.
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