https://crimea.ria.ru/20240112/rossiyanin-sobiral-dannye-po-oboronzakazu-dlya-spetssluzhb-polshi-1134145151.html

Россиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб Польши

Россиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб Польши - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Россиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб Польши

В Пензе задержан сотрудник режимного предприятия области по подозрению в передаче данных о госборонзаказе спецслужбам Польши. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T11:17

2024-01-12T11:17

2024-01-12T11:17

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Пензе задержан сотрудник режимного предприятия области по подозрению в передаче данных о госборонзаказе спецслужбам Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ."Сотрудника режимного предприятия Пензенской области уличили в связях со спецслужбами Польши, за "слив" данных он хотел помощь в переезде за рубеж", - говорится в сообщении.По информации следствия, гражданин России самостоятельно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши. Он собирал сведения "об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности".Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством"). В ходе допроса задержанный признался, что планировал передать Польше данные о предприятии для нанесения ударов.Задержанный признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов. Он также рассказал, что "в целях своей безопасности" планировал передать информацию с территории Казахстана. А после собирался привлечь к дальнейшей передаче данных сотрудников завода, которые имеют доступ к государственной тайне.По подозрению в госизмене в начале января был задержан житель Алтайского края. По данным ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизменыКакие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и ЧехииЖитель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизмену

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, происшествия, безопасность, новости, общество