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Россиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб Польши
Россиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб Польши - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Россиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб Польши
В Пензе задержан сотрудник режимного предприятия области по подозрению в передаче данных о госборонзаказе спецслужбам Польши. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T11:17
2024-01-12T11:17
2024-01-12T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Пензе задержан сотрудник режимного предприятия области по подозрению в передаче данных о госборонзаказе спецслужбам Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ."Сотрудника режимного предприятия Пензенской области уличили в связях со спецслужбами Польши, за "слив" данных он хотел помощь в переезде за рубеж", - говорится в сообщении.По информации следствия, гражданин России самостоятельно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши. Он собирал сведения "об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности".Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством"). В ходе допроса задержанный признался, что планировал передать Польше данные о предприятии для нанесения ударов.Задержанный признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов. Он также рассказал, что "в целях своей безопасности" планировал передать информацию с территории Казахстана. А после собирался привлечь к дальнейшей передаче данных сотрудников завода, которые имеют доступ к государственной тайне.По подозрению в госизмене в начале января был задержан житель Алтайского края. По данным ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизменыКакие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и ЧехииЖитель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизмену
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россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, происшествия, безопасность, новости, общество
Россиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб Польши
Россиянин задержан по подозрению в сборе данных по гособоронзаказу для спецслужб Польши
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Пензе задержан сотрудник режимного предприятия области по подозрению в передаче данных о госборонзаказе спецслужбам Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.
"Сотрудника режимного предприятия Пензенской области уличили в связях со спецслужбами Польши, за "слив" данных он хотел помощь в переезде за рубеж", - говорится в сообщении.
По информации следствия, гражданин России самостоятельно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши. Он собирал сведения "об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности".
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством"). В ходе допроса задержанный признался, что планировал передать Польше данные о предприятии для нанесения ударов.
Задержанный признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов. Он также рассказал, что "в целях своей безопасности" планировал передать информацию с территории Казахстана. А после собирался привлечь к дальнейшей передаче данных сотрудников завода, которые имеют доступ к государственной тайне.
"Планировал за предоставление мне политического убежища передать им данные о государственном предприятии, режимном объекте, где я работаю. Данные об объеме производства, о нахождении, месторасположении цехов, электроподстанций. По электроподстанциям, чтобы если будут наноситься удары, чтобы удары именно по ним, по цехам", - сказал он.
По подозрению в госизмене в начале января был задержан
житель Алтайского края. По данным ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов.
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