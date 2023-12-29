https://crimea.ria.ru/20231229/khotel-voevat-na-storone-vraga-rossiyanin-zaderzhan-za-popytku-gosizmeny-1133895796.html

Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизмены

Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизмены - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизмены

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя при попытке выезда на Украину, где он планировал вступить в террористическую... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T12:26

2023-12-29T12:26

2023-12-29T12:26

краснодарский край

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

общество

госизмена

украина

безопасность

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя при попытке выезда на Украину, где он планировал вступить в террористическую организацию и воевать против российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о приготовлении к государственной измене и к участию в террористической организации.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Крыма, который по указанию работников СБУ должен был извлечь из тайника в одном из районов региона самодельное взрывное устройство, переместить его и сообщить координаты. Мужчину будут судить за покушение на государственную измену.Читайте также на РИА Новости Крым:Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агентаКрымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизменуКрымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники

https://crimea.ria.ru/20231123/khotel-voevat-za-kievskiy-rezhim-fsb-zaderzhala-rossiyanina-1133013757.html

краснодарский край

украина

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество, госизмена, украина, безопасность, новости, кубань