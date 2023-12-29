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Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизмены
Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизмены - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизмены
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя при попытке выезда на Украину, где он планировал вступить в террористическую... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T12:26
2023-12-29T12:26
2023-12-29T12:26
краснодарский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
общество
госизмена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя при попытке выезда на Украину, где он планировал вступить в террористическую организацию и воевать против российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о приготовлении к государственной измене и к участию в террористической организации.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Крыма, который по указанию работников СБУ должен был извлечь из тайника в одном из районов региона самодельное взрывное устройство, переместить его и сообщить координаты. Мужчину будут судить за покушение на государственную измену.Читайте также на РИА Новости Крым:Вербовал поджигателей: ФСБ задержала украинского агентаКрымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизменуКрымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество, госизмена, украина, безопасность, новости, кубань
Хотел воевать на стороне врага: россиянин задержан за попытку госизмены
ФСБ задержала жителя Кубани при попытке выехать на Украину и вступить в ряды террористов