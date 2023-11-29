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Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к 16 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T11:20
2023-11-29T11:20
2023-11-29T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к 16 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба суда.Также подсудимому установили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год и штрафа в 300 тысяч рублей.Как уточнили в суде, рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат составляющие государственную тайну сведения.Приговор не вступил в законную силу.Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который за вознаграждение поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБХотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянинаАгент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, верховный суд крыма, происшествия, госизмена, приговор, ялта, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, новости крыма
Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Суд в Крыму приговорил жителя Ялты к 16 годам колонии за государственную измену