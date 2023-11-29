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Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к 16 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 29.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к 16 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба суда.Также подсудимому установили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год и штрафа в 300 тысяч рублей.Как уточнили в суде, рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат составляющие государственную тайну сведения.Приговор не вступил в законную силу.Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который за вознаграждение поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБХотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянинаАгент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера
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крым, верховный суд крыма, происшествия, госизмена, приговор, ялта, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, новости крыма
Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Суд в Крыму приговорил жителя Ялты к 16 годам колонии за государственную измену

11:20 29.11.2023
 
© Пресс-служба Верховного суда КрымаСуд в Крыму приговорил жителя Ялты к 16 годам колонии за государственную измену
Суд в Крыму приговорил жителя Ялты к 16 годам колонии за государственную измену
© Пресс-служба Верховного суда Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к 16 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба суда.
"В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель Ялты был признан виновным в государственной измене. Подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Также подсудимому установили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год и штрафа в 300 тысяч рублей.
Как уточнили в суде, рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат составляющие государственную тайну сведения.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который за вознаграждение поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".
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КрымВерховный суд КрымаПроисшествияГосизменаПриговорЯлтаБезопасность Республики Крым и СевастополяЗакон и правоНовости Крыма
 
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