https://crimea.ria.ru/20231129/krymchanina-prigovorili-k-16-godam-kolonii-za-gosizmenu-1133169394.html

Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к 16 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T11:20

2023-11-29T11:20

2023-11-29T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к 16 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба суда.Также подсудимому установили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год и штрафа в 300 тысяч рублей.Как уточнили в суде, рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат составляющие государственную тайну сведения.Приговор не вступил в законную силу.Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который за вознаграждение поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБХотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянинаАгент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера

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2023

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крым, верховный суд крыма, происшествия, госизмена, приговор, ялта, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, новости крыма