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Агент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера

Агент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Агент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера

Агент украинских спецслужб готовился к убийству высокопоставленного офицера Вооруженных Сир Российской Федерации в Воронеже. Как сообщает пресс-служба ФСБ... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T10:45

2023-11-23T10:45

2023-11-23T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Агент украинских спецслужб готовился к убийству высокопоставленного офицера Вооруженных Сир Российской Федерации в Воронеже. Как сообщает пресс-служба ФСБ России, для этого он хотел задействовать самодельную бомбу.Сообщается, что мужчина был завербован главным управлением разведки минобороны Украины в сентябре прошлого года в Харьковской области. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и был направлен в Россию, где должен был выяснить адрес офицера и подложить взрывное устройство. Для конспирации преступник использовал велосипед и спецодежду сервиса доставки продуктов питания.При обыске была изъята самодельная бомба массой более килограмма в тротиловом эквиваленте, электродетонаторы, радиомеханизм для удаленного подрыва, поддельный паспорт гражданина РФ, с которым мужчина должен был выехать за пределы страны после совершения убийства.Сейчас он арестован, дает признательные показания. Дело возбуждено по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, пересылке или ношении взрывчатых веществ в составе организованной группы. Принимается решение о квалификации содеянного, как приготовление к теракту.Читайте также на РИА Новости Крым:Агента украинских спецслужб поймали в российском регионеСторонник украинских националистов готовил теракт в российском городеЖителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, воронеж, харьковская область, антитеррор