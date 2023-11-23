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Агент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера
Агент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Агент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера
Агент украинских спецслужб готовился к убийству высокопоставленного офицера Вооруженных Сир Российской Федерации в Воронеже. Как сообщает пресс-служба ФСБ... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T10:45
2023-11-23T10:45
2023-11-23T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Агент украинских спецслужб готовился к убийству высокопоставленного офицера Вооруженных Сир Российской Федерации в Воронеже. Как сообщает пресс-служба ФСБ России, для этого он хотел задействовать самодельную бомбу.Сообщается, что мужчина был завербован главным управлением разведки минобороны Украины в сентябре прошлого года в Харьковской области. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и был направлен в Россию, где должен был выяснить адрес офицера и подложить взрывное устройство. Для конспирации преступник использовал велосипед и спецодежду сервиса доставки продуктов питания.При обыске была изъята самодельная бомба массой более килограмма в тротиловом эквиваленте, электродетонаторы, радиомеханизм для удаленного подрыва, поддельный паспорт гражданина РФ, с которым мужчина должен был выехать за пределы страны после совершения убийства.Сейчас он арестован, дает признательные показания. Дело возбуждено по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, пересылке или ношении взрывчатых веществ в составе организованной группы. Принимается решение о квалификации содеянного, как приготовление к теракту.Читайте также на РИА Новости Крым:Агента украинских спецслужб поймали в российском регионеСторонник украинских националистов готовил теракт в российском городеЖителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, воронеж, харьковская область, антитеррор
Агент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера
Агент спецслужб Украины задержан за подготовку убийства офицера в Воронеже – ФСБ
10:45 23.11.2023 (обновлено: 10:46 23.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Агент украинских спецслужб готовился к убийству высокопоставленного офицера Вооруженных Сир Российской Федерации в Воронеже. Как сообщает пресс-служба ФСБ России, для этого он хотел задействовать самодельную бомбу.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ", – цитирует сообщение ФСБ РИА Новости.
Сообщается, что мужчина был завербован главным управлением разведки минобороны Украины в сентябре прошлого года в Харьковской области. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и был направлен в Россию, где должен был выяснить адрес офицера и подложить взрывное устройство. Для конспирации преступник использовал велосипед и спецодежду сервиса доставки продуктов питания.
При обыске была изъята самодельная бомба массой более килограмма в тротиловом эквиваленте, электродетонаторы, радиомеханизм для удаленного подрыва, поддельный паспорт гражданина РФ, с которым мужчина должен был выехать за пределы страны после совершения убийства.
Сейчас он арестован, дает признательные показания. Дело возбуждено по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, пересылке или ношении взрывчатых веществ в составе организованной группы. Принимается решение о квалификации содеянного, как приготовление к теракту.
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