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Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области
Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области
33-летний житель города Токмак Запорожской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на совершение террористического акта. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T18:52
2023-11-08T18:52
запорожская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
теракт
токмак
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. 33-летний житель города Токмак Запорожской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на совершение террористического акта. Об этом сообщает Следственный комитет России.Осуществить подрыв злоумышленник не успел – его задержали правоохранители.Жителю Токмака предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту, а также незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.В среду, 8 ноября, в ЛНР погиб экс-начальник управления Народной милиции республики, депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. Он получил несовместимые с жизнью ранения в результате подрыва его автомобиля.Ответственность за теракт взяло на себя главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в КрымуПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США"Рыльце в пушку": Запад зарывает ложь о преступлениях в Буче – Лавров
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РИА Новости Крым
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запорожская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, теракт, токмак, новые регионы россии, новости
Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области

СК: житель Токмака Запорожской области предстанет перед судом за попытку теракта

18:52 08.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. 33-летний житель города Токмак Запорожской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на совершение террористического акта. Об этом сообщает Следственный комитет России.
"Обвиняемый в целях дестабилизации деятельности военнослужащих ВС РФ планировал совершить на территории Запорожской области террористический акт. Для этого злоумышленник подыскал не менее трех объектов в городе Токмаке, на одном из которых намеревался совершить террористический акт путем взрыва с использованием незаконно приобретенного самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.
Осуществить подрыв злоумышленник не успел – его задержали правоохранители.
Жителю Токмака предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту, а также незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В среду, 8 ноября, в ЛНР погиб экс-начальник управления Народной милиции республики, депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. Он получил несовместимые с жизнью ранения в результате подрыва его автомобиля.
Ответственность за теракт взяло на себя главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.
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Запорожская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияТерактТокмакНовые регионы РоссииНовости
 
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