https://crimea.ria.ru/20231108/zhitelya-tokmaka-osudyat-za-popytku-terakta-v-zaporozhskoy-oblasti-1132670311.html

Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области

Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области

33-летний житель города Токмак Запорожской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на совершение террористического акта. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T18:52

2023-11-08T18:52

2023-11-08T18:52

запорожская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

теракт

токмак

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. 33-летний житель города Токмак Запорожской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на совершение террористического акта. Об этом сообщает Следственный комитет России.Осуществить подрыв злоумышленник не успел – его задержали правоохранители.Жителю Токмака предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту, а также незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.В среду, 8 ноября, в ЛНР погиб экс-начальник управления Народной милиции республики, депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. Он получил несовместимые с жизнью ранения в результате подрыва его автомобиля.Ответственность за теракт взяло на себя главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в КрымуПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США"Рыльце в пушку": Запад зарывает ложь о преступлениях в Буче – Лавров

запорожская область

токмак

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, теракт, токмак, новые регионы россии, новости