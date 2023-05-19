https://crimea.ria.ru/20230519/patrushev-ubiystvo-tatarskogo-i-podryv-krymskogo-mosta-koordinirovali-ssha-1128825483.html

Патрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США

Патрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Патрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США

Совершенные на территории России теракты, в том числе убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, подрыв "Северных потоков" и... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T13:26

2023-05-19T13:26

2023-05-19T13:26

николай патрушев

россия

происшествия

теракт

чп на крымском мосту

захар прилепин

владлен татарский (максим фомин)

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Совершенные на территории России теракты, в том числе убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, подрыв "Северных потоков" и Крымского моста спланированы и осуществлены при координации спецслужб США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.Патрушев отметил, что теракты на территории России сопровождаются "заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией, призванной дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои, суверенитет РФ".Он констатировал, что коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине на стороне террористического киевского режима.Патрушев также указал на активизацию деятельности в России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур. В этой связи необходимо обсудить дополнительные меры по повышению в субъектах РФ Северо-Западного федерального округа антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей, подчеркнул он.Теракты на территории РФ6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.Военкор и блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате организованного украинскими спецслужбами теракта. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 40 человек.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа прошлого года в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. По данным ФСБ, за убийством стоят украинские спецслужбы.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.5 мая после ремонтно-восстановительных работ запущено и движение по обоим железнодорожным путям Крымского моста. Работы также выполнены с опережением графика.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина становится источником мирового терроризма – мнениеКиев спонсирует и организовывает убийства россиян – КремльВ МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру

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https://crimea.ria.ru/20230502/patrushev-zapadnye-instituty-napisali--rukovodstvo-po-raskolu-rossii-1128491516.html

https://crimea.ria.ru/20230504/za-vse-deystviya-kieva-otvechayut-vashington-london-i-nato---zakharova-1128524387.html

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