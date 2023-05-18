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Украина становится источником мирового терроризма – мнение
Украина становится источником мирового терроризма – мнение - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Украина становится источником мирового терроризма – мнение
Из-за действий киевского режима Украина превратилась в очаг распространения терроризма в мире, поэтому мировое сообщество впоследствии будет благодарно России... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T07:29
2023-05-18T07:29
2023-05-18T07:29
радио "спутник в крыму"
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вадим колесниченко
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Из-за действий киевского режима Украина превратилась в очаг распространения терроризма в мире, поэтому мировое сообщество впоследствии будет благодарно России за проведение специальной военной операции. Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Колесниченко сравнил киевский режим с запрещенным в России террористическим "Исламским государством" (ИГИЛ)*. В свое время США также создали эту организацию для достижения своих политический целей, но впоследствии она вышла из-под контроля и стала серьезной террористической угрозой для всего мира.По словам политолога, недавнее заявление руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении "уничтожать русских по всему миру", а также осуществленные украинскими спецслужбами теракты являются очередным наглядным обоснованием законности и крайней необходимости проведения специальной военной операции.Ранее Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Впоследствии он попытался оправдаться, заявив, что имел в виду не всех русских, а лишь "военных преступников".При этом отвечая на вопрос, сможет ли киевский режим организовать покушения на российского журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина, Буданов заявил, что украинские спецслужбы "достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей".Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пристыдил западные страны за безразличие к призывам Украины убивать россиян. Он подчеркнул, что к числу совершенных ВСУ преступлений относятся: теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на писателя Захара Прилепина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы главы украинской военной разведки экстремизмом и терроризмом.Читайте также на РИА Новости Крым:Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыскПокушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами – СКЗахарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейх
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РИА Новости Крым
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украина, сво, россия, мнения, политика, вадим колесниченко, кирилл буданов, в мире, безопасность
Украина становится источником мирового терроризма – мнение
Эксперт Колесниченко: Украина превратилась в очаг распространения терроризма в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым
. Из-за действий киевского режима Украина превратилась в очаг распространения терроризма в мире, поэтому мировое сообщество впоследствии будет благодарно России за проведение специальной военной операции. Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Если первоначальной целью (СВО) были демилитаризация и денацификация Украины, то сегодня вопрос стоит гораздо шире – искоренение очага распространения терроризма в мире. Украина сегодня становится опасной как источник международного терроризма. Впоследствии мировое сообщество будет благодарно Российской Федерации", – считает эксперт.
Колесниченко сравнил киевский режим с запрещенным в России террористическим "Исламским государством" (ИГИЛ)*. В свое время США также создали эту организацию для достижения своих политический целей, но впоследствии она вышла из-под контроля и стала серьезной террористической угрозой для всего мира.
По словам политолога, недавнее заявление руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении "уничтожать русских по всему миру", а также осуществленные украинскими спецслужбами теракты являются очередным наглядным обоснованием законности и крайней необходимости проведения специальной военной операции.
Ранее Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Впоследствии он попытался оправдаться, заявив, что имел в виду не всех русских, а лишь "военных преступников".
При этом отвечая на вопрос, сможет ли киевский режим организовать покушения на российского журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина, Буданов заявил, что украинские спецслужбы "достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пристыдил западные страны за безразличие к призывам Украины убивать россиян. Он подчеркнул, что к числу совершенных ВСУ преступлений относятся: теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на писателя Захара Прилепина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы главы украинской военной разведки экстремизмом и терроризмом.
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