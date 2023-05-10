https://crimea.ria.ru/20230510/zakharova-nazvala-aspekt-v-kotorom-vlasti-ukrainy-prevzoshli-tretiy-reykh-1128627694.html

Захарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейх

Захарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейх - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Захарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейх

Киевский режим активно вовлекает население в террористическую деятельность, чем превзошел своих учителей – гитлеровский нацистский рейх. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T08:21

2023-05-10T08:21

2023-05-10T08:21

россия

украина

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министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим активно вовлекает население в террористическую деятельность, чем превзошел своих учителей – гитлеровский нацистский рейх. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так дипломат отреагировала на запущенный украинским государственным агентством УНИАН онлайн-опрос, кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России те предпочли бы увидеть следующими после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина жертвами террористического акта.В этот список попали гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, журналисты Антон Красовский и Сергей Мардан, а также военкор Семен Пегов.При этом никто из западных покровителей киевского режима не одернул своих подопечных и в профильных международных структурах никто не возмутился по этому поводу, констатировала она."В Третьем рейхе активно упражнялись в составлении "розыскных списков" врагов, включали в них деятелей искусств, культуры, науки, политики, ликвидацию которых следовало осуществить в приоритетном порядке. Киевский режим пошел еще дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо – в террористическую деятельность. Ученик превзошел учителя", - добавила представитель МИД РФ.6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.Некоторое время спустя в пресс-службе Прилепина уточнили, что погиб сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой".Самого Захара эвакуировали вертолетом в городскую больницу. И экстренно прооперировали.Сейчас писатель чувствует себя хорошо, процесс выздоровления идет штатно, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Военкор и блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате организованного украинскими спецслужбами теракта. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 40 человек.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа прошлого года в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. По данным ФСБ, за убийством стоят украинские спецслужбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнениеЭксперт оценил шансы Запада создать террористическое подполье в КрымуЕсть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230505/zaschita-ot-teraktov-i-diversiy-v-krymu-predlozhili-sposob-1128539712.html

https://crimea.ria.ru/20230503/vinovnye-v-atake-na-kreml-otvetyat-za-pokushenie-na-prezidenta---mnenie-1128519737.html

https://crimea.ria.ru/20230503/pridnestrovskiy-variant-mogut-li-vsu-poyti-na-provokatsiyu-v-regione-1128509182.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, безопасность, общество