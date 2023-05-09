https://crimea.ria.ru/20230509/prilepin-pozdravil-rossiyan-s-9-maya-iz-bolnitsy---video-1128622425.html

Прилепин поздравил россиян с 9 Мая из больницы - видео

Прилепин поздравил россиян с 9 Мая из больницы - видео - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Прилепин поздравил россиян с 9 Мая из больницы - видео

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил в больнице Захара Прилепина, который пострадал во время организованного против него покушения несколько... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T14:59

2023-05-09T14:59

2023-05-09T14:59

захар прилепин

покушение на захара прилепина

общество

новости

видео

нижегородская область

день победы

78-я годовщина великой победы

патриотическое воспитание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128621493_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_743c888a6b38622c09003df1007ff271.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил в больнице Захара Прилепина, который пострадал во время организованного против него покушения несколько дней назад, и сообщил, что писатель чувствует себя хорошо."Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Он также опубликовал совместный с Прилепиным короткий поздравительный видеоролик ко Дню Победы.6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.Некоторое время спустя в пресс-службе Прилепина уточнили, что погиб сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой". С 2014 года молодой человек был в ополчении Донбасса, служил в разведке.Самого Захара эвакуировали вертолетом в городскую больницу. Позже он вышел на связь, рассказав, что ему "сообщили, что мины были две".По обвинению в совершении теракта был задержан Александр Пермяков. Ему вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатки в составе организованной группы. Суд отправил его под арест.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражуПрилепин о погибшем соратнике: "он спасал меня несколько раз"Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна

https://crimea.ria.ru/20230507/pochemu-uchastilis-terakty-i-diversii-so-storony-ukrainy---mnenie-1128592677.html

нижегородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захар прилепин, покушение на захара прилепина, общество, новости, видео, нижегородская область, день победы, 78-я годовщина великой победы, патриотическое воспитание