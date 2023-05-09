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Прилепин поздравил россиян с 9 Мая из больницы - видео - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Прилепин поздравил россиян с 9 Мая из больницы - видео
Прилепин поздравил россиян с 9 Мая из больницы - видео - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Прилепин поздравил россиян с 9 Мая из больницы - видео
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил в больнице Захара Прилепина, который пострадал во время организованного против него покушения несколько... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T14:59
2023-05-09T14:59
захар прилепин
покушение на захара прилепина
общество
новости
видео
нижегородская область
день победы
78-я годовщина великой победы
патриотическое воспитание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил в больнице Захара Прилепина, который пострадал во время организованного против него покушения несколько дней назад, и сообщил, что писатель чувствует себя хорошо."Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Он также опубликовал совместный с Прилепиным короткий поздравительный видеоролик ко Дню Победы.6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.Некоторое время спустя в пресс-службе Прилепина уточнили, что погиб сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой". С 2014 года молодой человек был в ополчении Донбасса, служил в разведке.Самого Захара эвакуировали вертолетом в городскую больницу. Позже он вышел на связь, рассказав, что ему "сообщили, что мины были две".По обвинению в совершении теракта был задержан Александр Пермяков. Ему вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатки в составе организованной группы. Суд отправил его под арест.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражуПрилепин о погибшем соратнике: "он спасал меня несколько раз"Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна
https://crimea.ria.ru/20230507/pochemu-uchastilis-terakty-i-diversii-so-storony-ukrainy---mnenie-1128592677.html
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захар прилепин, покушение на захара прилепина, общество, новости, видео, нижегородская область, день победы, 78-я годовщина великой победы, патриотическое воспитание
Прилепин поздравил россиян с 9 Мая из больницы - видео

Нижегородский губернатор навестил в больнице Прилепина и записал видеопоздравление с 9 Мая

14:59 09.05.2023
 
© Фото: Telegram губернатора Нижегородской области Глеба НикитинаЗахар Прилепин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в больнице
Захар Прилепин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в больнице
© Фото: Telegram губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил в больнице Захара Прилепина, который пострадал во время организованного против него покушения несколько дней назад, и сообщил, что писатель чувствует себя хорошо.
"Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал совместный с Прилепиным короткий поздравительный видеоролик ко Дню Победы.
"Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим. Все зло будет поругано и порушено. С Глебом Сергеевичем (Никитиным – ред.) нас никакие преграды не пугают", – сказал писатель на видео.
6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.
Некоторое время спустя в пресс-службе Прилепина уточнили, что погиб сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой". С 2014 года молодой человек был в ополчении Донбасса, служил в разведке.
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Самого Захара эвакуировали вертолетом в городскую больницу. Позже он вышел на связь, рассказав, что ему "сообщили, что мины были две".
По обвинению в совершении теракта был задержан Александр Пермяков. Ему вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатки в составе организованной группы. Суд отправил его под арест.
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Захар ПрилепинПокушение на Захара ПрилепинаОбществоНовостиВидеоНижегородская областьДень Победы78-я годовщина Великой ПобедыПатриотическое воспитание
 
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