https://crimea.ria.ru/20230507/prilepina-vyveli-iz-sostoyaniya-medikamentoznogo-sna-1128588764.html

Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна

Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна

Захара Прилепина, на которого накануне было совершено покушение, вывели из состояния медикаментозного сна, он находится в сознании. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T10:09

2023-05-07T10:09

2023-05-07T10:11

захар прилепин

происшествия

нижегородская область

россия

новости

глеб никитин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Захара Прилепина, на которого накануне было совершено покушение, вывели из состояния медикаментозного сна, он находится в сознании. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам писатель получил множественные переломы и сотрясение мозга. Теракт произошел около 11:00 в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. Как стало известно, на этом автомобиле он передвигался вместе со своей семьей.Подозреваемый в совершении теракта был задержан по горячим следам, сообщила пресс-служба МВД России. Им оказался ранее судимый гражданин России Александр Пермяков.В СК России уточнили, что уголовное дело по факту случившегося возбуждено по ст. 205 УК РФ - террористический акт. Подозреваемый признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. Он заложил взрывное устройство на дороге по пути следования машины Захара Прилепина, после чего попытался скрыться. Александр Пермяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте.Читайте также на РИА Новости Крым:Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержанВ автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело

https://crimea.ria.ru/20230506/pokushenie-na-prilepina-organizovano-po-zadaniyu-ukrainskikh-spetssluzhb-1128583105.html

нижегородская область

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захар прилепин, происшествия, нижегородская область, россия, новости, глеб никитин