Рейтинг@Mail.ru
Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230507/prilepina-vyveli-iz-sostoyaniya-medikamentoznogo-sna-1128588764.html
Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна
Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна
Захара Прилепина, на которого накануне было совершено покушение, вывели из состояния медикаментозного сна, он находится в сознании. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T10:09
2023-05-07T10:11
захар прилепин
происшествия
нижегородская область
россия
новости
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110133/05/1101330506_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_9f510d2158ea7cb816fd9d6fa93c14ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Захара Прилепина, на которого накануне было совершено покушение, вывели из состояния медикаментозного сна, он находится в сознании. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам писатель получил множественные переломы и сотрясение мозга. Теракт произошел около 11:00 в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. Как стало известно, на этом автомобиле он передвигался вместе со своей семьей.Подозреваемый в совершении теракта был задержан по горячим следам, сообщила пресс-служба МВД России. Им оказался ранее судимый гражданин России Александр Пермяков.В СК России уточнили, что уголовное дело по факту случившегося возбуждено по ст. 205 УК РФ - террористический акт. Подозреваемый признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. Он заложил взрывное устройство на дороге по пути следования машины Захара Прилепина, после чего попытался скрыться. Александр Пермяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте.Читайте также на РИА Новости Крым:Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержанВ автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело
https://crimea.ria.ru/20230506/pokushenie-na-prilepina-organizovano-po-zadaniyu-ukrainskikh-spetssluzhb-1128583105.html
нижегородская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110133/05/1101330506_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_705791a13751ae7b94daf1cf6ca263cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захар прилепин, происшествия, нижегородская область, россия, новости, глеб никитин
Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна

Глеб Никитин: состояние Захара Прилепина стабильное

10:09 07.05.2023 (обновлено: 10:11 07.05.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Захара Прилепина, на которого накануне было совершено покушение, вывели из состояния медикаментозного сна, он находится в сознании. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей - его состояние стабильное, настроение бодрое. Все хорошо, дай Бог здоровья!" - говорится в сообщении.
6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам писатель получил множественные переломы и сотрясение мозга. Теракт произошел около 11:00 в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. Как стало известно, на этом автомобиле он передвигался вместе со своей семьей.
Подозреваемый в совершении теракта был задержан по горячим следам, сообщила пресс-служба МВД России. Им оказался ранее судимый гражданин России Александр Пермяков.
В СК России уточнили, что уголовное дело по факту случившегося возбуждено по ст. 205 УК РФ - террористический акт. Подозреваемый признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. Он заложил взрывное устройство на дороге по пути следования машины Захара Прилепина, после чего попытался скрыться. Александр Пермяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан
В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело
Следователь
Вчера, 19:02
Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК
 
Захар ПрилепинПроисшествияНижегородская областьРоссияНовостиГлеб Никитин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России
10:58Какие выплаты положены строителям фортификационных сооружений в Крыму 0:24
10:36Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение
10:09Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна
09:49Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод
09:19В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников
08:52Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая
08:27COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ
08:01Новый поезд из Москвы в Керчь запустят 26 мая - расписание
06:32Ночная атака беспилотников на Крым: что известно
00:01Ветер усилится: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 мая
20:27Главные события и заявления дня: 6 мая
20:14Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ
19:53Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – власти 1:21
19:39В Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк
19:26Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован
19:02Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК
18:26Атака на Кремль и сроки окончания СВО: топ новостей недели
17:56Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ
Лента новостейМолния