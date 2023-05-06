https://crimea.ria.ru/20230506/vzorvan-avtomobil-zakhara-prilepina---chto-izvestno-1128575342.html

Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно

Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно

В Нижегородской области взорван автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. В результате происшествие его водитель погиб, а сам писатель РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T12:29

2023-05-06T12:29

2023-05-06T13:22

происшествия

россия

новости

захар прилепин

нижегородская область

общество

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Нижегородской области взорван автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. В результате происшествие его водитель погиб, а сам писатель получил ранения. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.Случившийся факт подтвердили и в Следкоме России. Отмечается, что в автомобиле находился Прилепин со своей семьей. Возбуждено уголовное дело.При этом губернатор области Глеб Никитин отметил, что с Прилепиным все в порядке.

https://crimea.ria.ru/20170906/1111841687.html

россия

нижегородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, новости, захар прилепин, нижегородская область, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации)