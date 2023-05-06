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Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно
Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно
В Нижегородской области взорван автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. В результате происшествие его водитель погиб, а сам писатель РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T12:29
2023-05-06T13:22
происшествия
россия
новости
захар прилепин
нижегородская область
общество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Нижегородской области взорван автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. В результате происшествие его водитель погиб, а сам писатель получил ранения. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.Случившийся факт подтвердили и в Следкоме России. Отмечается, что в автомобиле находился Прилепин со своей семьей. Возбуждено уголовное дело.При этом губернатор области Глеб Никитин отметил, что с Прилепиным все в порядке.
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россия
нижегородская область
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Новости
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происшествия, россия, новости, захар прилепин, нижегородская область, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно

Автомобиль с Захаром Прилепиным взорван на трассе в Нижегородской области

12:29 06.05.2023 (обновлено: 13:22 06.05.2023)
 
© РИА Новости . Наталья МининаПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости . Наталья Минина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Нижегородской области взорван автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. В результате происшествие его водитель погиб, а сам писатель получил ранения. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.
"Взрыв произошел на трассе в Борском районе, на место трагедии едут сотрудники экстренных служб, полиции, Следственного комитета", — сказал собеседник агентства.
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Случившийся факт подтвердили и в Следкоме России. Отмечается, что в автомобиле находился Прилепин со своей семьей. Возбуждено уголовное дело.
"По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователей-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России", - добавили в ведомстве.
При этом губернатор области Глеб Никитин отметил, что с Прилепиным все в порядке.
"По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке", - написал он в своем Telegram.
 
ПроисшествияРоссияНовостиЗахар ПрилепинНижегородская областьОбществоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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