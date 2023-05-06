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Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан
Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан
Мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Захаром Прилепиным, задержали "по горячим следам". Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T14:15
2023-05-06T14:28
захар прилепин
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
нижегородская область
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Захаром Прилепиным, задержали "по горячим следам". Об этом сообщает пресс-служба МВД России.В СК России уточнили, что уголовное дело по факту случившегося возбуждено по ст. 205 УК РФ - террористический акт.На данный момент на месте происшествия работают следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники. После осмотра места взрыва будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.Автомобиль с писателем Захаром Прилепеным был взорван в субботу в Нижегородской области. Отмечалось, что в результате писатель поучил ранения, сопровождающий его мужчина скончался на месте. Следком возбудил уголовное дело по факту подрыва, указав, что Прилепин передвигался на автомобиле с семьей. Читайте также на РИА Новости Крым:В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел делоВзорван автомобиль Захара Прилепина - что известно Прилепин о Крыме: туристов много, в ресторанах мест нет, гостиницы переполнены
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захар прилепин, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), нижегородская область, теракт
Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан

МВД: подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан "по горячим следам"

14:15 06.05.2023 (обновлено: 14:28 06.05.2023)
 
© РИА Новости КрымМашина полиции
Машина полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Захаром Прилепиным, задержали "по горячим следам". Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В СК России уточнили, что уголовное дело по факту случившегося возбуждено по ст. 205 УК РФ - террористический акт.
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"По данным следствия, сегодня около 11 часов в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. В результате происшествия известный писатель получил ранение, а его водитель погиб. В настоящее время Захар Прилепин доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении ведомства.
На данный момент на месте происшествия работают следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники. После осмотра места взрыва будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.
Автомобиль с писателем Захаром Прилепеным был взорван в субботу в Нижегородской области. Отмечалось, что в результате писатель поучил ранения, сопровождающий его мужчина скончался на месте. Следком возбудил уголовное дело по факту подрыва, указав, что Прилепин передвигался на автомобиле с семьей.
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