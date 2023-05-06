https://crimea.ria.ru/20230506/podozrevaemyy-v-podryve-avto-prilepina-zaderzhan--1128578147.html

Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан

Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан

Мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Захаром Прилепиным, задержали "по горячим следам". Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T14:15

2023-05-06T14:15

2023-05-06T14:28

захар прилепин

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

нижегородская область

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Захаром Прилепиным, задержали "по горячим следам". Об этом сообщает пресс-служба МВД России.В СК России уточнили, что уголовное дело по факту случившегося возбуждено по ст. 205 УК РФ - террористический акт.На данный момент на месте происшествия работают следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники. После осмотра места взрыва будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.Автомобиль с писателем Захаром Прилепеным был взорван в субботу в Нижегородской области. Отмечалось, что в результате писатель поучил ранения, сопровождающий его мужчина скончался на месте. Следком возбудил уголовное дело по факту подрыва, указав, что Прилепин передвигался на автомобиле с семьей. Читайте также на РИА Новости Крым:В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел делоВзорван автомобиль Захара Прилепина - что известно Прилепин о Крыме: туристов много, в ресторанах мест нет, гостиницы переполнены

https://crimea.ria.ru/20230503/vinovnye-v-atake-na-kreml-otvetyat-za-pokushenie-na-prezidenta---mnenie-1128519737.html

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захар прилепин, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), нижегородская область, теракт