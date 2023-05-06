https://crimea.ria.ru/20230506/v-avtomobile-nakhodilsya-prilepin-s-semey-sk-zavel-delo-1128576357.html

В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело

В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело - РИА Новости Крым, 06.05.2023

В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело

В автомобиле, который был взорван в субботу в Нижегородской области, передвигался писатель Захар Прилепин со своей семьей. Об этом сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T13:43

2023-05-06T13:43

2023-05-06T14:19

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

захар прилепин

нижегородская область

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В автомобиле, который был взорван в субботу в Нижегородской области, передвигался писатель Захар Прилепин со своей семьей. Об этом сообщили в СК России.Автомобиль с писателем Захаром Прилепеным был взорван в субботу в Нижегородской области. Отмечалось, что в результате писатель поучил ранения, а водитель скончался а месте. Отмечается, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России.По данным МВД России, Прилепин получил ранения, а сопровождавший его мужчина скончался на месте.Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, Прилепин получил переломы и сотрясение мозга.Читайте также на РИА Новости Крым:Белый дом высказался об атаках по России и покушении на президента ПутинаВ Крыму знали о подготовке покушений на руководство республикиВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД

https://crimea.ria.ru/20230401/v-novoy-kakhovke-predotvratili-seriyu-massovykh-teraktov-1127927089.html

нижегородская область

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2023

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ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, захар прилепин, нижегородская область, общество, новости