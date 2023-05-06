Рейтинг@Mail.ru
В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230506/v-avtomobile-nakhodilsya-prilepin-s-semey-sk-zavel-delo-1128576357.html
В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело
В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело - РИА Новости Крым, 06.05.2023
В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело
В автомобиле, который был взорван в субботу в Нижегородской области, передвигался писатель Захар Прилепин со своей семьей. Об этом сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T13:43
2023-05-06T14:19
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
захар прилепин
нижегородская область
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/06/1128576243_0:79:1194:751_1920x0_80_0_0_07ead7ff0dfb2b75b4d7fbc9db9410dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В автомобиле, который был взорван в субботу в Нижегородской области, передвигался писатель Захар Прилепин со своей семьей. Об этом сообщили в СК России.Автомобиль с писателем Захаром Прилепеным был взорван в субботу в Нижегородской области. Отмечалось, что в результате писатель поучил ранения, а водитель скончался а месте. Отмечается, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России.По данным МВД России, Прилепин получил ранения, а сопровождавший его мужчина скончался на месте.Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, Прилепин получил переломы и сотрясение мозга.Читайте также на РИА Новости Крым:Белый дом высказался об атаках по России и покушении на президента ПутинаВ Крыму знали о подготовке покушений на руководство республикиВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД
https://crimea.ria.ru/20230401/v-novoy-kakhovke-predotvratili-seriyu-massovykh-teraktov-1127927089.html
нижегородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/06/1128576243_136:0:1137:751_1920x0_80_0_0_5936a52d4db4e9c3a2fcd2a14c090173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, захар прилепин, нижегородская область, общество, новости
В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело

СК России возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля Захара Прилепина

13:43 06.05.2023 (обновлено: 14:19 06.05.2023)
 
© СК РФВзорванный автомобиль Захара Прилепина
Взорванный автомобиль Захара Прилепина
© СК РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В автомобиле, который был взорван в субботу в Нижегородской области, передвигался писатель Захар Прилепин со своей семьей. Об этом сообщили в СК России.
Автомобиль с писателем Захаром Прилепеным был взорван в субботу в Нижегородской области. Отмечалось, что в результате писатель поучил ранения, а водитель скончался а месте.
"По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Отмечается, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России.
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
1 апреля, 23:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов
По данным МВД России, Прилепин получил ранения, а сопровождавший его мужчина скончался на месте.
"По решению руководства МВД России группа наиболее опытных сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России направлена в Нижегородскую область для оказания практической помощи подразделениям регионального Главка в раскрытии тяжкого преступления, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин, а сопровождавший его мужчина погиб", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, Прилепин получил переломы и сотрясение мозга.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Белый дом высказался об атаках по России и покушении на президента Путина
В Крыму знали о подготовке покушений на руководство республики
В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияЗахар ПрилепинНижегородская областьОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Легендарная #народнаяпесняпобеды "Катюша" была написана в курортной Ялте 2:05
15:26Три российских летчика освобождены из украинского плена
15:06В Великобритании короновали Карла III
14:38Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит
14:15Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан
14:12В Москве простились с Валентином Юдашкиным
13:43В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело
13:37Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино
13:02Четыре группы диверсантов уничтожены на Купянском направлении
12:29Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно
12:26Движение по трассе в Судак ограничили до 25 мая
11:55Ковид в Крыму и Севастополе: данные за сутки
11:31ВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненый
11:23Выкатилась из ковша: в Севастополе строители наткнулись на авиабомбу
11:05В Москве появится мемориал жертвам нацистов в Одессе в Доме профсоюзов
10:46Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа 6 мая
10:30От преступлений Киева пострадали свыше 126 тысяч жителей Донбасса – СК
09:44Движение по Крымскому мосту возобновлено
09:22Движение по Крымскому мосту приостановлено
09:16Будет громко – в Евпатории тренируются силовики
Лента новостейМолния