В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело
СК России возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля Захара Прилепина
13:43 06.05.2023 (обновлено: 14:19 06.05.2023)
© СК РФВзорванный автомобиль Захара Прилепина
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В автомобиле, который был взорван в субботу в Нижегородской области, передвигался писатель Захар Прилепин со своей семьей. Об этом сообщили в СК России.
Автомобиль с писателем Захаром Прилепеным был взорван в субботу в Нижегородской области. Отмечалось, что в результате писатель поучил ранения, а водитель скончался а месте.
"По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Отмечается, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России.
По данным МВД России, Прилепин получил ранения, а сопровождавший его мужчина скончался на месте.
"По решению руководства МВД России группа наиболее опытных сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России направлена в Нижегородскую область для оказания практической помощи подразделениям регионального Главка в раскрытии тяжкого преступления, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин, а сопровождавший его мужчина погиб", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, Прилепин получил переломы и сотрясение мозга.
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