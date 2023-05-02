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В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД
В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД - РИА Новости Крым, 02.05.2023
В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД
В Запорожской области во вторник совершено покушение на заместителя начальника областного ГУВД, он выжил и доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело,... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T15:18
2023-05-02T15:18
запорожская область
мелитополь
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Запорожской области во вторник совершено покушение на заместителя начальника областного ГУВД, он выжил и доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Следкома России. По данным следствия, 2 мая у ворот жилого дома по улице Пирогова в Мелитополе было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу.Сейчас на месте происшествия продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются причастные к преступлению, допрашиваются свидетели, с места изъяты объекты, которые изучат судебные эксперты.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, например, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации правоохранителей, сработало самодельное взрывное устройство. Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеТеракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППСВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий
https://crimea.ria.ru/20230414/mvd-v-mariupole-zaderzhany-podozrevaemye-v-pokushenii-na-glavu-politsii-1128188706.html
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Новости
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запорожская область, мелитополь, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, новости, новые регионы россии
В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД

Следком: в Мелитополе совершено покушение на замначальника областного ГУВД

15:18 02.05.2023
 
© СК РФВ Запорожской области 2 мая произошло покушение на замначальника ГУВД России по региону
В Запорожской области 2 мая произошло покушение на замначальника ГУВД России по региону
© СК РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Запорожской области во вторник совершено покушение на заместителя начальника областного ГУВД, он выжил и доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Следкома России.
По данным следствия, 2 мая у ворот жилого дома по улице Пирогова в Мелитополе было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу.
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"В результате мужчине причинена минно-взрывная травма. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", - уточнили в Следкоме.
Сейчас на месте происшествия продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются причастные к преступлению, допрашиваются свидетели, с места изъяты объекты, которые изучат судебные эксперты.
ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, например, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации правоохранителей, сработало самодельное взрывное устройство.
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Запорожская областьМелитопольПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерактНовостиНовые регионы России
 
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