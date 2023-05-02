https://crimea.ria.ru/20230502/v-melitopole-pri-pokushenii-ranen-zamnachalnika-oblastnogo-guvd-1128483824.html

В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД

В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД - РИА Новости Крым, 02.05.2023

В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД

В Запорожской области во вторник совершено покушение на заместителя начальника областного ГУВД, он выжил и доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело,... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T15:18

2023-05-02T15:18

2023-05-02T15:18

запорожская область

мелитополь

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Запорожской области во вторник совершено покушение на заместителя начальника областного ГУВД, он выжил и доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Следкома России. По данным следствия, 2 мая у ворот жилого дома по улице Пирогова в Мелитополе было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу.Сейчас на месте происшествия продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются причастные к преступлению, допрашиваются свидетели, с места изъяты объекты, которые изучат судебные эксперты.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, например, в начале апреля при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации правоохранителей, сработало самодельное взрывное устройство. Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеТеракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППСВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий

https://crimea.ria.ru/20230414/mvd-v-mariupole-zaderzhany-podozrevaemye-v-pokushenii-na-glavu-politsii-1128188706.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, мелитополь, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, новости, новые регионы россии