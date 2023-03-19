https://crimea.ria.ru/20230319/terakt-v-novoy-kakhovke-pogib-komandir-vzvoda-pps-1127645520.html

Теракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППС

Теракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППС - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Теракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППС

В Новой Каховке в результате подрыва автомобиля погиб командир взвода ППС в Херсонской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T16:30

2023-03-19T16:30

2023-03-19T16:41

херсонская область

происшествия

новая каховка

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

новые регионы россии

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате подрыва автомобиля погиб командир взвода ППС в Херсонской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следком России в своем Telegram-канале."По данным следствия, 17.03.2023 неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области. Позднее, когда мужчина со своей семьей двигался на вышеуказанном автомобиле по п. Юбилейному Алешкинского района Херсонской области, произошел подрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.По факту убийства, совершенного общеопасным способом, а также за покушение на жизнь его супруги – начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и совершеннолетней дочери – возбуждены уголовные дела.В настоящее время ведутся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.Несколько дней назад было совершено покушение на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области. Неизвестный заложил возле входа в кафе самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. В результате чиновник получил травмы и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"В Запорожской области предотвращен терактВладелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице

https://crimea.ria.ru/20230314/v-novoy-kakhovke-sovershen-terakt-est-postradavshiy-1127524676.html

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, новая каховка, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новые регионы россии, теракт