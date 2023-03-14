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Покушение совершено на замглавы администрации Каховского района - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Покушение совершено на замглавы администрации Каховского района
Покушение совершено на замглавы администрации Каховского района - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Покушение совершено на замглавы администрации Каховского района
Покушение совершено на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T17:01
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новая каховка
херсонская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новые регионы россии
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Покушение совершено на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Инцидент произошел накануне в городе Новая Каховка.Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, сейчас они проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что в Новой Каховке совершен теракт. Возле автомобиля сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек. Раненый госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, заверил Леонтьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Мелитополя взорвался автомобильФронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаВ Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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новая каховка, херсонская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новые регионы россии, теракт, новости
Покушение совершено на замглавы администрации Каховского района

СК: покушение совершено на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области

17:01 14.03.2023
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Покушение совершено на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
Инцидент произошел накануне в городе Новая Каховка.
"Неустановленное лицо заложило в непосредственной близости от входа в кафе самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. В результате заместитель главы Военно-гражданской администрации Каховского административного района получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, сейчас они проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что в Новой Каховке совершен теракт. Возле автомобиля сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек. Раненый госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, заверил Леонтьев.
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