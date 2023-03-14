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Покушение совершено на замглавы администрации Каховского района
Покушение совершено на замглавы администрации Каховского района - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Покушение совершено на замглавы администрации Каховского района
Покушение совершено на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T17:01
2023-03-14T17:01
2023-03-14T17:01
новая каховка
херсонская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Покушение совершено на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Инцидент произошел накануне в городе Новая Каховка.Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, сейчас они проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что в Новой Каховке совершен теракт. Возле автомобиля сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек. Раненый госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, заверил Леонтьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Мелитополя взорвался автомобильФронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаВ Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области
новая каховка
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новая каховка, херсонская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новые регионы россии, теракт, новости
Покушение совершено на замглавы администрации Каховского района
СК: покушение совершено на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области