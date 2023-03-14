https://crimea.ria.ru/20230314/pokushenie-soversheno-na-zamglavy-administratsii-kakhovskogo-rayona-1127537453.html

Покушение совершено на замглавы администрации Каховского района

Покушение совершено на замглавы администрации Каховского района - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Покушение совершено на замглавы администрации Каховского района

Покушение совершено на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T17:01

2023-03-14T17:01

2023-03-14T17:01

новая каховка

херсонская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новые регионы россии

теракт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Покушение совершено на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Инцидент произошел накануне в городе Новая Каховка.Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, сейчас они проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что в Новой Каховке совершен теракт. Возле автомобиля сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек. Раненый госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, заверил Леонтьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Мелитополя взорвался автомобильФронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаВ Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новые регионы россии, теракт, новости